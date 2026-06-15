Des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz finalement ajoutés

L'Iran a ajouté au dernier moment des négociations avec les Etats-Unis une clause prévoyant l'imposition de redevances pour les services maritimes dans le détroit stratégique d'Ormuz, a rapporté lundi l'agence iranienne Fars.

«Dans les derniers instants des négociations, le texte du mémorandum d'entente a été modifié, soulignant clairement et explicitement la question de la souveraineté irano-omanaise sur le détroit d'Ormuz», a indiqué Fars, citant une source anonyme. «L'utilisation du terme 'services maritimes' signifie que les Etats-Unis ont accepté que des frais soient versés à l'Iran», a précisé l'agence.

Donald Trump avait annoncé dimanche une réouverture «sans droits de passage» de la navigation dans le détroit d'Ormuz. «Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots!», avait-il écrit sur son réseau Truth Social.

Source: ATS