Des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz finalement ajoutés
L'Iran a ajouté au dernier moment des négociations avec les Etats-Unis une clause prévoyant l'imposition de redevances pour les services maritimes dans le détroit stratégique d'Ormuz, a rapporté lundi l'agence iranienne Fars.
«Dans les derniers instants des négociations, le texte du mémorandum d'entente a été modifié, soulignant clairement et explicitement la question de la souveraineté irano-omanaise sur le détroit d'Ormuz», a indiqué Fars, citant une source anonyme. «L'utilisation du terme 'services maritimes' signifie que les Etats-Unis ont accepté que des frais soient versés à l'Iran», a précisé l'agence.
Donald Trump avait annoncé dimanche une réouverture «sans droits de passage» de la navigation dans le détroit d'Ormuz. «Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots!», avait-il écrit sur son réseau Truth Social.
Source: ATS
L'Iran dit avoir «remporté de grandes victoires» durant la guerre
L'Iran a estimé dans la nuit de dimanche à lundi sortir vainqueur de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis, après l'annonce d'un accord avec Washington pour mettre fin durablement au conflit au Moyen-Orient. Des pourparlers en vue d'un accord final se tiendront d'ici à 60 jours, selon Téhéran
«L'ennemi, qui a attaqué pour mener à bien ses desseins malveillants, a vu tous ses objectifs réduits à néant et la République islamique d'Iran a remporté de grandes victoires dans cette guerre», a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, à la télévision d'Etat iranienne.
«Les négociations débuteront dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif», a précisé à la télévision d'Etat le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi, ajoutant toutefois que «la méfiance demeurait» envers les Etats-Unis.
Source: ATS
Le détroit d'Ormuz rouvrira après la signature de l'accord
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que le détroit d'Ormuz rouvrirait après la signature vendredi d'un accord de paix avec l'Iran. Il a semblé contredire l'un de ses précédents messages qui suggérait la réouverture immédiate de cette voie maritime stratégique.
«Avec l'ouverture du détroit dès la signature de l'accord vendredi, afin de permettre le déminage, le pétrole coulera à nouveau des deux côtés pour la région et le monde entier», a écrit sur son réseau social Truth Social le président américain, qui avait auparavant annoncé la réouverture du détroit ainsi que la levée «immédiate» du blocus naval américain. «Ce grand accord apportera la paix et la sécurité à toute la région», a-t-il également déclaré.
Source: ATS
Le Charles de Gaulle «peut être déployé dans les deux ou trois jours», selon Macron
Le porte-avions français Charles de Gaulle «peut être déployé dans les deux ou trois jours» dans le détroit d'Ormuz après confirmation de l'accord conclu entre Washington et Téhéran, a affirmé le président Emmaneul Macron lors d'une interview en marge du sommet du G7.
«Nous avons construit avec les Britanniques une mission» pour aider à rouvrir le détroit d'Ormuz et «le Charles de Gaulle, avec tout ce qui l'entoure et qui reste dans la zone peut être déployé dans les deux ou trois jours qui suivront la confirmation» de l'accord, a-t-il assuré sur la chaîne TF1.
Source: AFP
La Suisse salue le protocole d'accord entre Washington et Téhéran
La Suisse salue le protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, facilité par le Qatar et le Pakistan. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est en «contact étroit» avec toutes ces parties pour une possible signature en Suisse à la fin de la semaine.
«La désescalade et la stabilisation des relations entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient sont une priorité pour la politique étrangère suisse», a affirmé lundi à Keystone-ATS son porte-parole Nicolas Bideau. Le Pakistan a mentionné une signature vendredi à Genève.
Source: ATS
Hegseth qualifie d'«histoire fabriquée» la pénurie de munitions aux USA
Le ministre américain de la Défense a qualifié d'«histoire fabriquée» la thèse de l'opposition démocrate et d'experts selon laquelle les Etats-Unis faisaient face à une pénurie de munitions à cause de la guerre en Iran.
«C'est une histoire fabriquée que les médias veulent colporter (...). Nos stocks sont excellents et ne font que se renforcer», a assuré Pete Hegseth lors d'une interview télévisée sur CBS News dimanche soir. «Personne ne fabrique de meilleures munitions et plus de munitions que les Etats-Unis et nous sommes ouverts à la coproduction partout où nous le pouvons», a-t-il ajouté. «Nous suralimentons notre arsenal de la liberté (...), nous déchirons la bureaucratie du Pentagone pour obliger l'industrie à aller plus vite».
En mai, le sénateur démocrate Marc Kelly avait affirmé que l'inventaire des missiles Tomahawk, Patriot et d'autres pièces majeures de l'arsenal américain révélait un effondrement inquiétant des stocks. Mi-mai, le Pentagone estimait le coût de la guerre à quelque 29 milliards de dollars, un chiffre hautement contesté par l'opposition américaine qui le juge sous-évalué.
La sénatrice démocrate Patty Murray a ainsi accusé l'administration de ne pas tenir compte des dommages aux installations américaines pendant la guerre, citant des informations selon lesquelles l'Iran aurait frappé au moins 228 structures ou équipements sur des sites militaires.
Fin avril, Pete Hegseth lui même avait estimé qu'il pourrait falloir «des mois et des années» pour reconstituer le stock d'armement américain.
Source: AFP
Le président libanais espère que l'accord «mettra un terme définitif» à la guerre avec Israël
Le président libanais Joseph Aoun a exprimé lundi l'espoir que l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis «mettra un terme définitif» à la guerre avec Israël et ouvrira une ère de stabilité dans son pays.
Dans un communiqué, le chef de l'Etat a indiqué que les Libanais aspirent à ce que «ces ententes se traduisent par des mesures concrètes mettant un terme définitif au cycle de violences et ouvrant la voie à une phase de stabilité, de sécurité, de redressement et de reconstruction».
L'accord, dont le Liban n'a pas été notifié officiellement, prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts au Moyen-Orient.
Si l'accord est confirmé, «c'est une bonne nouvelle», estime Christine Lagarde
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a estimé lundi que l'accord annoncé entre l'Iran et les Etats-Unis était une «bonne nouvelle», si toutefois «elle est confortée par les développements des jours qui viennent».
«On ne peut que s'en réjouir», a-t-elle déclaré sur France Culture, «surtout si elle consacre l'ouverture et le déminage du détroit d'Ormuz». Christine Lagarde a noté toutefois qu'il faudrait que la nouvelle soit «confirmée», car «on a été échaudés un certain nombre de fois par l'imminence d'un accord, mais il semble (...) que cette fois-ci ce soit le bon».
Elle a cependant observé «qu'on n'a pas encore fini l'histoire et en particulier toute la question de l'enrichissement de l'uranium reste à débattre, à convenir et à conclure en forme d'accord, puisque c'était un des buts de cette guerre étrange».
«Le fait que la signature soit annoncée le jour de l'anniversaire du président Trump, la veille du début du G7 (d'Evian) qui commence ce (lundi) soir, avec une perspective de signature en Suisse, tout près d'Evian, tout ça n'est pas totalement anodin, il y a des communicants de grand talent qui prévoient les choses. Mais peu importe, à la limite, dès lors que ce serait vraiment la paix, on peut s'en réjouir», a-t-elle déclaré.
Elle a aussi défendu la hausse de 0,25 point du taux directeur décidé jeudi dernier à l'unanimité par les membres de la BCE. «Moi, je dois tuer l'inflation parce que si elle sort de la bouteille, pour la faire rentrer ça sera beaucoup plus difficile, plus coûteux, et une situation inflationniste de long terme, ce n'est pas acceptable pour les consommateurs, pour les entreprises non plus», a-t-elle expliqué.
Source: AFP
Itamar Ben Gvir critique l'accord et appelle à intensifier les opérations militaires au Liban
Le ministre israélien d'extrême droite chargé de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a critiqué lundi l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban, affirmant qu'Israël n'était pas lié par ses termes.
«L'accord de Trump ne nous engage pas (...) nous ne sommes pas partie à cet accord. Il ne garantit pas notre sécurité», a affirmé Itamar Ben Gvir sur sa chaîne Telegram, dans ce qui constitue la première réaction d'un responsable israélien à cet accord conclu lundi.
«Nous ne devons nous contenter de rien qui soit en-deçà du démantèlement du (mouvement islamiste libanais) Hezbollah. Nous ne devons pas nous retirer d'un seul pouce du territoire que nos soldats ont conquis et débarrassé des infrastructures terroristes (au Liban)», a-t-il ajouté.
Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a de son côté affirmé que «l'accord avec l'Iran est mauvais pour Israël». «La campagne conjointe (Etats-Unis-Israël) a remporté de nombreux succès dans l'affaiblissement de l'Iran, et ces acquis n'ont pas été vains», a-t-il déclaré sur sa chaîne Telegram.
«Nous devrons poursuivre nous-mêmes la campagne visant à faire tomber le régime, en utilisant des moyens créatifs, et veiller à ce que l'Iran n'acquière jamais l'arme nucléaire», a-t-il ajouté, appelant à renforcer la campagne militaire au Liban. «C'est au Liban que nous serons jugés. C'est notre guerre, ce sont nos soldats, et il en va de la sécurité immédiate de nos habitants du nord», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Israël ne retirera pas ses troupes du Liban, de Syrie et de Gaza
Israël maintiendra ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée, a affirmé lundi le ministre israélien de la Défense, après l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban.
«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et moi-même menons une politique claire selon laquelle l'armée israélienne restera dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza pour une période illimitée, afin de protéger la frontière et les communautés israéliennes contre des éléments jihadistes», a déclaré Israël Katz dans un communiqué qui ne fait aucune référence à l'accord américano-iranien.
«Le contrôle du territoire et le maintien des zones de sécurité figurent parmi les plus grandes réussites de l'armée israélienne (...) c'est pourquoi nous nous opposons à un retrait de l'armée du Liban, malgré toutes les pressions existantes et celles à venir», a déclaré Israël Katz, ajoutant que Benjamin Netanyahu en avait informé le président américain Donald Trump.
Israël Katz a également mis en garde l'Iran, affirmant qu'Israël riposterait avec «toute sa force» si la République islamique l'attaquait en réponse à ses opérations militaires au Liban.
Source: AFP
Le Liban n'a pas été informé de l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis
Le Liban n'a pas été informé de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, qui prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts au Moyen-Orient, y compris entre le Liban et Israël, a indiqué une source officielle à l'AFP lundi.
«Nous n'avons pas été informés des termes de l'accord», ni du moment de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la guerre qui oppose le Hezbollah à Israël depuis le 2 mars, a indiqué cette source officielle libanaise qui a requis l'anonymat.
Les violences dans le sud ont cependant baissé en intensité et l'Agence nationale d'information a rapporté des bombardements israéliens à l'artillerie, mais pas de frappes lundi matin. Le Hezbollah pro-iranien n'a pour sa part plus revendiqué d'attaques contre Israël depuis la nuit.
La teneur de l'accord annoncée dans la nuit n'a pas été rendue publique. Le président du Parlement Nabih Berri, qui joue un rôle d'intérmédiaire entre le Hezbollah et les Etats-Unis, a salué dans un communiqué «l'Iran et les Etats-Unis». Il les a remerciés pour avoir «insisté à inclure dans l'accord une clause essentielle et contraignante stipulant l'arrêt de l'agression israélienne contre tout le Liban».
Israël n'a pas commenté l'accord, mais un ministre d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, a affirmé que «l'accord de Trump ne nous engage pas (...)». Les correspondants de l'AFP ont constaté lundi matin un retour timide d'habitants vers des zones du sud qui ne sont pas occupées par l'armée israélienne.
Pedro Sánchez appelle à ne pas oublier «le coût» du conflit, un «non-sens»
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a salué lundi l'annonce d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, tout en appelant à ne pas oublier «le coût» du conflit, un «non-sens» selon lui.
«Plus de 7400 morts, en majorité des civils. Des centaines de foyers, d'écoles et d'hôpitaux détruits. Une hausse généralisée des prix et des milliards d'euros de pertes, y compris en Europe. Tel est le coût du conflit en Iran», écrit sur X Pedro Sánchez, qui avait toujours manifesté son opposition farouche à ce conflit. «Célébrons. Mais n'oublions pas. Et apprenons une bonne fois pour toutes que la guerre est un échec. Le dialogue et la diplomatie sont la seule voie», conclut-il.
Source: AFP
La Chine «se félicite» de l'accord et «salue» la médiation du Pakistan
La Chine a accueilli avec satisfaction lundi l'annonce d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, tout en rendant hommage aux efforts de médiation du Pakistan.
«La Chine se félicite que les Etats-Unis et l'Iran soient parvenus à un accord sur le contenu du mémorandum d'entente de première phase, et salue les efforts de médiation déployés par le Pakistan», a affirmé lors d'un point-presse régulier Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Source: AFP