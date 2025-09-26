DE
FR

Un minibus percute un camion
Un accident de la route fait au moins 14 morts au Pérou

Une collision mortelle entre un minibus et un camion au sud du Pérou a coûté la vie à 14 personnes, dont trois Boliviennes. L'accident met en exergue les dangers persistants sur les routes péruviennes, où 3173 décès ont été enregistrés en 2024.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
L'accident a coûté la vie à au moins 14 personnes.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Au moins 14 personnes ont été tuées et quatre blessées dans un accident de la route survenu mercredi soir dans le sud du Pérou après une collision entre un minibus et un camion, a annoncé jeudi la police. «Au total, 14 personnes sont décédées et quatre ont été blessées», a indiqué dans un communiqué la police de Moquegua, la région où a eu lieu l'accident.

Parmi les personnes décédées figurent trois Boliviennes. Les blessés ont été transportés à l'hôpital régional de Moquegua. Selon les médias locaux, le minibus transportait les membres d'un groupe musical qui se rendait à Candarave, dans la région de Tacna, à la frontière avec le Chili, où devait se tenir une représentation en l'honneur de la Vierge de las Mercedes.

Les autorités n'ont pas précisé dans l'immédiat les causes de l'accident. La vitesse excessive, le mauvais état des routes, l'absence de signalisation et le manque de contrôle des autorités figurent parmi les principales causes des accidents de la route au Pérou. La police a recensé, en 2024, 3173 décès sur les routes du pays de 34 millions d'habitants.

