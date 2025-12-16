Un tribunal de Lima a condamné trois policiers à 17 ans de prison chacun pour la torture et le viol d'une femme transgenre en 2008. Cette affaire avait valu au Pérou une condamnation internationale par la Cour interaméricaine des droits de l'homme en 2020.

Trois policiers péruviens condamnés à 17 ans de prison pour torture et viol

AFP Agence France-Presse

Un tribunal de Lima a condamné lundi à 17 ans de prison chacun des trois policiers qui ont torturé et violé une femme transgenre dans un commissariat en 2008. Le Pérou avait été condamné au niveau international pour cette affaire.

La Cour interaméricaine des droits de l'homme avait condamné en 2020 le Pérou pour l'agression brutale subie par Azul Rojas, alors âgée de 34 ans, dans un commissariat de Casa Grande, sur la côte nord du Pérou. Les policiers s'en étaient pris à elle en raison de «son appartenance à la communauté LGBTI», selon la Cour.

Excuses du gouvernement

Deux ans plus tard, le gouvernement péruvien avait présenté ses excuses à la victime. A la demande de la Cour interaméricaine, le Pérou a poursuivi les enquêtes contre les accusés, qui comparaissaient libres.

Le verdict a été lu lors de l'audience finale du procès qui a débuté en janvier et qui a été retransmise par la chaîne de télévision du pouvoir judiciaire. «Une peine de 17 ans de prison est prononcée à l'encontre des policiers Dino Ponce, Luis Quispe et Juan León», selon le verdict, ordonnant leur incarcération immédiate.

Ces policiers ont été reconnus coupables d'avoir fait subir à la victime «des mauvais traitements physiques et psychologiques et un viol». C'est ce qu'a indiqué le ministère public dans un communiqué.