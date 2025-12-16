DE
FR

Femme transgenre agressée
Trois policiers péruviens condamnés à 17 ans de prison pour torture et viol

Un tribunal de Lima a condamné trois policiers à 17 ans de prison chacun pour la torture et le viol d'une femme transgenre en 2008. Cette affaire avait valu au Pérou une condamnation internationale par la Cour interaméricaine des droits de l'homme en 2020.
Publié: 07:39 heures
Le gouvernement péruvien a présenté ses excuses à la victime (Image d'illustration).
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un tribunal de Lima a condamné lundi à 17 ans de prison chacun des trois policiers qui ont torturé et violé une femme transgenre dans un commissariat en 2008. Le Pérou avait été condamné au niveau international pour cette affaire.

La Cour interaméricaine des droits de l'homme avait condamné en 2020 le Pérou pour l'agression brutale subie par Azul Rojas, alors âgée de 34 ans, dans un commissariat de Casa Grande, sur la côte nord du Pérou. Les policiers s'en étaient pris à elle en raison de «son appartenance à la communauté LGBTI», selon la Cour.

Excuses du gouvernement

Deux ans plus tard, le gouvernement péruvien avait présenté ses excuses à la victime. A la demande de la Cour interaméricaine, le Pérou a poursuivi les enquêtes contre les accusés, qui comparaissaient libres.

A lire aussi
12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain au Pérou
Dans un port fluvial
12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain au Pérou
Les jeunes reprennent les manifestations contre l'Etat au Pérou
Malgré l'état d'urgence
Les jeunes reprennent les manifestations contre l'Etat au Pérou

Le verdict a été lu lors de l'audience finale du procès qui a débuté en janvier et qui a été retransmise par la chaîne de télévision du pouvoir judiciaire. «Une peine de 17 ans de prison est prononcée à l'encontre des policiers Dino Ponce, Luis Quispe et Juan León», selon le verdict, ordonnant leur incarcération immédiate.

Ces policiers ont été reconnus coupables d'avoir fait subir à la victime «des mauvais traitements physiques et psychologiques et un viol». C'est ce qu'a indiqué le ministère public dans un communiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus