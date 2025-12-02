Un vol de munitions de l'armée allemande a été confirmé par un porte-parole de la Bundeswehr. Environ 20'000 cartouches ont été dérobées sur un parking non surveillé près de Magdebourg, alors que le chauffeur civil dormait dans un hôtel voisin.

L'armée allemande se fait voler 20'000 cartouches sur un parking non-surveillé

AFP Agence France-Presse

L'armée allemande s'est fait voler il y a une semaine un chargement de munitions, transporté par un livreur civil, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Bundeswehr, confirmant des informations de presse.

Environ 20'000 cartouches ont été dérobées sur un parking non surveillé, non loin de Magdebourg (est), alors que le chauffeur dormait dans l'hôtel voisin, rapportent les sites internet du magazine allemand «Der Spiegel» et de la radio locale mdr. Aucune information n'a filtré quant à l'identité des voleurs, et l'armée allemande, minée par les problèmes et les scandales, n'a pas voulu préciser le type et les quantités de munitions volées.