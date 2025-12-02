AFP Agence France-Presse
L'armée allemande s'est fait voler il y a une semaine un chargement de munitions, transporté par un livreur civil, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Bundeswehr, confirmant des informations de presse.
Environ 20'000 cartouches ont été dérobées sur un parking non surveillé, non loin de Magdebourg (est), alors que le chauffeur dormait dans l'hôtel voisin, rapportent les sites internet du magazine allemand «Der Spiegel» et de la radio locale mdr. Aucune information n'a filtré quant à l'identité des voleurs, et l'armée allemande, minée par les problèmes et les scandales, n'a pas voulu préciser le type et les quantités de munitions volées.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse