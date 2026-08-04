Le sud-est des Pays-Bas touché par un feu de forêt

Des centaines de pompiers néerlandais luttent tôt mardi contre un feu de forêt dans une réserve naturelle du sud-est des Pays-Bas, ont alerté les autorités, ajoutant que 100 hectares avaient été touchés. Le feu s'est déclenché à la mi-journée lundi dans une réserve naturelle située à proximité du village d'Oostrum dans la province du Limbourg (sud-est).

Mardi matin, les autorités de la province ont indiqué que l'incendie n'était pas maîtrisé et qu'une zone de 100 hectares était en proie aux flammes. Au moins 300 secouristes ont été mobilisés pour la nuit afin de lutter contre le brasier. Des hélicoptères bombardiers d'eau, dépêchés contre le feu, doivent pour leur part reprendre leurs opérations à 07h00 (05h00 GMT), ont ajouté les autorités sur leur site internet.

Un camping à proximité a également été évacué pour la nuit. «En raison de la sécheresse, le feu peut se propager rapidement dans les réserves naturelles», ont ajouté les autorités locales, sans préciser la source exacte de l'incendie. D'après l'agence néerlandaise ANP, qui cite un porte-parole des pouvoirs locaux, la propagation du feu, dans toutes les directions, est rendue plus rapide par des rafales de vent.

Les pays européens sont confrontés à une sécheresse majeure, marquée par des cours d'eau asséchés, des restrictions d'eau et des feux de forêt dévastateurs, à la suite d'une vague de chaleur historique survenue en juin. Selon une étude publiée le 23 juillet par le groupe de scientifiques «World Weather Attribution», le réchauffement climatique actuel a accéléré la perte d'humidité des sols, des lacs et des cours d'eau européens, augmentant ainsi le risque de conditions de sécheresse extrême.

Source: AFP