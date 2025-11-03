DE
FR

Adepte des réseaux sociaux
Jesse Klaver, le «Trudeau néerlandais», devient le nouveau dirigeant de la gauche

Le nouveau dirigeant de l'alliance entre les Verts et le Parti travailliste néerlandais s'appelle Jesse Klaver. Le successeur de Frans Timmermans est un adepte des réseaux sociaux.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Partager
Écouter
Avec ses boucles brunes, Jesse Klaver est souvent comparé à l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais c'est John F. Kennedy qu'il cite comme sa plus grande source d'inspiration (archives).
Photo: LEX VAN LIESHOUT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'alliance de gauche néerlandaise entre les Verts et le Parti travailliste a choisi lundi Jesse Klaver comme son nouveau dirigeant. Ce jeune adepte des réseaux sociaux succède à Frans Timmermans, qui a démissionné à la suite de résultats décevants aux législatives.

La première mission de Jesse Klaver sera probablement d'entamer des négociations de coalition avec le centriste Rob Jetten, vainqueur des élections, qui souhaite une large coalition regroupant la gauche et la droite.

Comparé à Trudeau

«Jesse est l'un des moteurs de notre coopération de gauche, et nous lui sommes reconnaissants d'assumer désormais la responsabilité de diriger le groupe parlementaire», a déclaré l'alliance sur la plateforme X. Leader des Verts depuis 2015, Jesse Klaver, 39 ans, est une figure incontournable de la politique néerlandaise depuis des années, malgré son jeune âge.

Avec ses boucles brunes, il est souvent comparé à l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais c'est John F. Kennedy qu'il cite comme sa plus grande source d'inspiration. Il boit d'ailleurs son café dans une tasse qui porte la citation du président américain: «Une seule personne peut faire la différence, et chacun doit essayer.»

A lire aussi
Même aux Pays-Bas, le rejet européen fracture l'électorat
Analyse
Après les législatives
Même aux Pays-Bas, le rejet européen fracture l'électorat
Les Néerlandais vont tester l'extrême droite en Europe
Elections aujourd'hui
Les Néerlandais vont tester l'extrême droite en Europe

L'anti-Wilders

Clin d'oeil du destin, même son nom complet, «Jesse Feras Klaver» rappelle les initiales de JFK. Il est fils unique d'un père d'origine marocaine absent et d'une mère néerlando-indonésienne.

Jesse Klaver a été décrit comme «l'anti-Wilders», en référence à Geert Wilders, leader d'extrême droite anti-islam et anti-immigration.

Plus jeune chef de parti que les Pays-Bas aient jamais connu, M. Klaver a été élevé principalement par ses grands-parents dans un logement social, dans une banlieue de Roosendaal (sud).

«Les Pays-Bas sont un pays d'immigration»

Contrairement à «ce que certains politiciens voudraient vous faire croire, les Pays-Bas sont un pays d'immigration», a déclaré Jesse Klaver à l'AFP dans une interview en 2017. «Je suis le fruit de cette immigration», a-t-il ajouté.

L'ancien vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, 64 ans, a démissionné mercredi après la déconvenue électorale de son groupe de gauche, qui a obtenu 20 sièges au Parlement contre 25 au précédent scrutin. «Il est normal que je prenne du recul et que je cède la direction de notre mouvement à la prochaine génération», a-t-il déclaré.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus