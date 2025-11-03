Dernière mise à jour: il y a 41 minutes

Le nouveau dirigeant de l'alliance entre les Verts et le Parti travailliste néerlandais s'appelle Jesse Klaver. Le successeur de Frans Timmermans est un adepte des réseaux sociaux.

Jesse Klaver, le «Trudeau néerlandais», devient le nouveau dirigeant de la gauche

Jesse Klaver, le «Trudeau néerlandais», devient le nouveau dirigeant de la gauche

Avec ses boucles brunes, Jesse Klaver est souvent comparé à l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais c'est John F. Kennedy qu'il cite comme sa plus grande source d'inspiration (archives). Photo: LEX VAN LIESHOUT

ATS Agence télégraphique suisse

L'alliance de gauche néerlandaise entre les Verts et le Parti travailliste a choisi lundi Jesse Klaver comme son nouveau dirigeant. Ce jeune adepte des réseaux sociaux succède à Frans Timmermans, qui a démissionné à la suite de résultats décevants aux législatives.

La première mission de Jesse Klaver sera probablement d'entamer des négociations de coalition avec le centriste Rob Jetten, vainqueur des élections, qui souhaite une large coalition regroupant la gauche et la droite.

Comparé à Trudeau

«Jesse est l'un des moteurs de notre coopération de gauche, et nous lui sommes reconnaissants d'assumer désormais la responsabilité de diriger le groupe parlementaire», a déclaré l'alliance sur la plateforme X. Leader des Verts depuis 2015, Jesse Klaver, 39 ans, est une figure incontournable de la politique néerlandaise depuis des années, malgré son jeune âge.

Avec ses boucles brunes, il est souvent comparé à l'ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais c'est John F. Kennedy qu'il cite comme sa plus grande source d'inspiration. Il boit d'ailleurs son café dans une tasse qui porte la citation du président américain: «Une seule personne peut faire la différence, et chacun doit essayer.»

L'anti-Wilders

Clin d'oeil du destin, même son nom complet, «Jesse Feras Klaver» rappelle les initiales de JFK. Il est fils unique d'un père d'origine marocaine absent et d'une mère néerlando-indonésienne.

Jesse Klaver a été décrit comme «l'anti-Wilders», en référence à Geert Wilders, leader d'extrême droite anti-islam et anti-immigration.

Plus jeune chef de parti que les Pays-Bas aient jamais connu, M. Klaver a été élevé principalement par ses grands-parents dans un logement social, dans une banlieue de Roosendaal (sud).

«Les Pays-Bas sont un pays d'immigration»

Contrairement à «ce que certains politiciens voudraient vous faire croire, les Pays-Bas sont un pays d'immigration», a déclaré Jesse Klaver à l'AFP dans une interview en 2017. «Je suis le fruit de cette immigration», a-t-il ajouté.

L'ancien vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, 64 ans, a démissionné mercredi après la déconvenue électorale de son groupe de gauche, qui a obtenu 20 sièges au Parlement contre 25 au précédent scrutin. «Il est normal que je prenne du recul et que je cède la direction de notre mouvement à la prochaine génération», a-t-il déclaré.