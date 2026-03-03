DE
Patients à bord
La crise au Moyen-Orient force un avion de la Rega... à faire demi-tour

Un avion de la Rega a dû changer de trajectoire en raison de la fermeture des espaces aériens au Moyen-Orient après le début du conflit en Iran. Le jet a dû rebrousser chemin au-dessus de la mer d'Arabie.
Publié: il y a 20 minutes
1/2
Un jet de la Rega a été forcé de faire demi-tour au dessus de la mer d'Arabie.
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Pris dans le chaos aérien provoqué par l’escalade militaire au Moyen-Orient, un avion de la Rega a dû revoir entièrement son itinéraire pour ramener ses patients en Suisse, rapporte «24 heures». Parti de Zurich jeudi soir, le jet sanitaire a multiplié les escales en Asie avant de tenter de rejoindre Dubaï depuis Chiang Mai en Thaïlande.

Mais en plein vol, au-dessus de la mer d’Arabie, l’équipage a dû faire demi-tour vers Mumbai après la fermeture de plusieurs espaces aériens et l’arrêt des opérations dans les aéroports de Dubaï. Et pour cause, les frappes contre l'Iran d'Israël et des Etats-Unis venaient de débuter.

Les patients en bonne santé

Après un ravitaillement en Inde, puis une nouvelle escale à Louxor, l’appareil a finalement atterri à Zurich dans la nuit de samedi à dimanche à 1h31. La Rega assure que ce détour imposé n’a eu aucune conséquence pour les patients, ensuite transportés vers différents hôpitaux.

