Deux explosions ont tué sept personnes et blessé trois autres samedi dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan. Un pick-up et une voiture transportant des blessés ont été visés par des engins explosifs, selon la police locale.

Deux explosions en bord de route font sept morts au Pakistan

Deux explosions en bord de route font sept morts au Pakistan

AFP Agence France-Presse

Deux explosions au bord d'une route ont fait sept morts dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, a annoncé la police samedi. «Un pick-up privé transportant des passagers a été pris pour cible à l'aide d'un engin explosif artisanal télécommandé», a déclaré Yasir Afridi, chef de la police du district de Bannu.

«Les blessés étaient transportés à l'hôpital dans une voiture pour recevoir des soins d'urgence lorsqu'un deuxième engin explosif improvisé a explosé», a-t-il expliqué, précisant que «les deux explosions ont fait sept morts et trois blessés». L'attaque n'a pas été revendiquée pour l'heure. Le mouvement TTP (Tehreek-i-Taliban Pakistan) des talibans pakistanais est très actif dans la région.

Islamabad accuse régulièrement l'Afghanistan d'abriter des combattants du TTP et d'être à l'origine de la recrudescence des attaques sur son territoire. Les deux pays entretiennent des relations particulièrement tendues depuis le retour du gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan en 2021. Les affrontements sporadiques se sont transformés en guerre ouverte fin février, le Pakistan menant des bombardements aériens y compris sur Kaboul.



