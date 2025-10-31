DE
La Nasa confirme à Kim Kardashian qu'elle est allée sur la Lune

Kim Kardashian a remis en question la mission Apollo 11 dans sa série télévisée. La NASA lui a fermement répondu, confirmant les six missions lunaires réussies. L'agence spatiale invite également la célébrité à visiter ses installations pour dissiper ses doutes.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Les affirmations de Kim Kardashian ont mal passé à la Nasa.
Photo: DR
ATS Agence télégraphique suisse

La star américaine de la télé-réalité Kim Kardashian a émis des doutes sur la véracité de la mission de la Nasa sur la Lune en 1969. Cela a poussé son patron par intérim à lui confirmer l'événement, objet de multiples théories conspirationnistes depuis des décennies. «Oui, nous sommes déjà allés sur la Lune... 6 fois !», a écrit jeudi Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, sur X.

Dans le dernier épisode de sa série «Les Kardashian», Kim Kardashian fait part de son scepticisme concernant la mission Apollo 11 de 1969, au cours de laquelle les astronautes américains Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont fait les premiers pas sur la surface de la Lune.

Elle cite Buzz Aldrin

«Je vais t'envoyer un million d'articles avec Buzz Aldrin et l'autre», dit Kim Kardashian à sa co-star, Sarah Paulson, dans cet épisode. Elle lit ensuite une citation qu'elle attribue à Aldrin, répondant à une question sur le moment le plus effrayant de l'expédition. «Il n'y a pas eu de moment effrayant parce que cela ne s'est pas produit. Cela aurait pu être effrayant, mais cela ne l'était pas parce que cela n'est pas arrivé», affirme-t-elle.

Aucun détail n'est fourni sur les articles auxquels elle fait référence, ni d'assurance que ces commentaires proviennent bien de Buzz Aldrin. En parlant avec les producteurs, Kardashian affirme à nouveau que la mission spatiale est «fausse» en citant «quelques vidéos de Buzz Aldrin parlant de comment cela ne s'est pas produit». Selon elle, «il le dit tout le temps maintenant dans des interviews».

Dans son post, Sean Duffy a également mis en avant la mission lunaire Artemis, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune. «Nous avons gagné la dernière course à l'espace et nous gagnerons celle-ci aussi», a-t-il ajouté avant d'inviter la star au Centre spatial Kennedy, le principal site de lancement de la NASA, situé en Floride.

