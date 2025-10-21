Elon Musk a insulté Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, après que ce dernier a évoqué la possibilité de se passer de SpaceX pour la mission lunaire Artémis 3. Musk défend les progrès de sa fusée Starship, malgré les retards signalés.

«Crétin!» Le boss de la Nasa veut se passer de SpaceX, Elon Musk l'insulte

Elon Musk n'a pas du tout apprécié les dernières déclarations de l'administrateur ad interim de la Nasa, Sean Duffy. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le patron de SpaceX Elon Musk s'en est pris frontalement mardi à l'administrateur par intérim de la Nasa après que ce dernier a évoqué lundi la possibilité de se passer de son entreprise pour retourner sur la Lune. «Sean le Crétin est en train d'essayer de tuer la Nasa!», a lancé le multimilliardaire sur son réseau social X, à propos de Sean Duffy, ministre des Transports de Trump chargé de la gestion par intérim de l'agence spatiale.

La veille, Sean Duffy avait annoncé sur la chaîne Fox News qu'il allait relancer les appels d'offres pour la mission lunaire Artémis 3 qui prévoit le retour des Américains sur la Lune, citant les retards pris par SpaceX dans le développement de sa mégafusée Starship. «J'adore SpaceX. C'est une entreprise incroyable. Le problème c'est qu'ils sont en retard. Ils ont repoussé leurs délais et nous sommes en compétition avec la Chine», avait-il justifié.

Cette décision faisait suite aux critiques croissantes d'experts avertissant que Starship, dont une version modifiée doit servir d'alunisseur, ne serait pas prête à temps. Des accusations balayées par Elon Musk sur X, qui a assuré que sa fusée «finira par réaliser toute la mission lunaire», son entreprise avançant «à la vitesse de l'éclair par rapport au reste de l'industrie spatiale».

Après plusieurs reports, la mission Artémis 3 est à présent prévue par la Nasa pour la mi-2027, une date qui selon des experts est intenable, SpaceX devant encore braver d'immenses défis techniques avant que sa fusée ne soit prête à une telle mission. Or, le temps presse, les Etats-Unis s'étant engagés dans une compétition spatiale avec la Chine, Pékin ambitionnant également d'envoyer des hommes sur la surface lunaire... d'ici 2030.

La Nasa pourrait donc recourir à un autre alunisseur – développé par l'entreprise concurrente Blue Origin de Jeff Bezos ou d'autres - pour aller plus vite. Ces tensions entre le patron de SpaceX et Sean Duffy surviennent par ailleurs sur fond de tractations quant au futur administrateur permanent de la Nasa.

L'homme d'affaires Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk, qui avait été choisi en premier lieu par Donald Trump, a été écarté fin mai peu avant que n'éclate au grand jour la brouille entre le président et le patron de SpaceX. Mais selon des informations de presse, le président envisagerait de le renommer, ce à quoi s'opposerait M. Duffy, qui souhaiterait garder la gestion de la Nasa.