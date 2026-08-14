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La Finlande prend des mesures
Des avions de l'OTAN abattent un drone dans l'espace aérien letton

La Lettonie a abattu un drone entré dans son espace aérien avec l'aide d'avions de chasse alliés. Les Etats baltes font face à des intrusions croissantes de drones, tandis que la Finlande a annoncé une restriction temporaire de son espace aérien.
Publié: 06:03 heures
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Dernière mise à jour: 10:20 heures
La Lettonie a abattu un drone entré dans son espace aérien avec l'aide de chasseurs alliés. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Le ministère de la Défense de la Lettonie a confirmé vendredi que des avions de chasse de l'OTAN avaient abattu un drone dans l'espace aérien de l'est du pays, après une première annonce de son armée. «Les avions de chasse (de l'OTAN, ndlr) ont réussi à abattre un appareil étranger sans pilote qui était entré en Lettonie», a écrit le ministère sur X.

En juin, déjà, des Rafale français de l'OTAN stationnés dans les pays baltes avaient abattu un drone en Lettonie. Les Etats baltes, frontaliers de la Russie, enregistrent un nombre croissant d'intrusions et de chutes de ce type d'appareil sur leurs territoires.

La Finlande restreint son espace aérien

Les autorités de la région de Leningrad, dans le nord-ouest de la Russie, ont pour leur part indiqué vendredi matin avoir abattu plus de 50 drones ukrainiens au cours de la nuit, et qu'un incendie s'était déclaré dans le port russe d'Oust-Louga, qui donne sur le golfe de Finlande. La Lettonie se trouve à mi-distance de l'Ukraine et de la région russe de Leningrad.

L'armée finlandaise a, elle, annoncé avoir émis vendredi dans la nuit une restriction temporaire de l'espace aérien et maritime dans la partie orientale du golfe de Finlande, sans en détailler la cause, dans un message sur X. La semaine dernière, dans l'aéroport allemand de Leipzig, hub logistique clé pour l'OTAN et l'acheminement de matériel militaire et civil vers l'Ukraine, un drone transportant un «engin explosif non identifié» avait été découvert, provoquant une interruption temporaire du trafic.

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