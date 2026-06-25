Un cargo touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz

Un projectile d'origine inconnue a endommagé un cargo dans le détroit d'Ormuz, a rapporté jeudi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, alors que ce passage stratégique est un point de contentieux majeur dans les négociations irano-américaines.

«Un cargo a été touché sur tribord par un projectile d'origine inconnue, provoquant des dégâts à la passerelle. Le commandant n'a signalé aucune victime ni impact sur l'environnement», a indiqué l'agence, ajoutant que l'incident s'était produit à 7,5 milles nautiques (14 kilomètres) au sud-est de Dahit, localité du sultanat d'Oman.

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Source: AFP