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En pleines négociations
Un cargo touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban. La cérémonie de signature prévue le vendredi 19 juin en Suisse a été reportée.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
il y a 57 minutes

Un cargo touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz

Un projectile d'origine inconnue a endommagé un cargo dans le détroit d'Ormuz, a rapporté jeudi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, alors que ce passage stratégique est un point de contentieux majeur dans les négociations irano-américaines.

«Un cargo a été touché sur tribord par un projectile d'origine inconnue, provoquant des dégâts à la passerelle. Le commandant n'a signalé aucune victime ni impact sur l'environnement», a indiqué l'agence, ajoutant que l'incident s'était produit à 7,5 milles nautiques (14 kilomètres) au sud-est de Dahit, localité du sultanat d'Oman.

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Source: AFP

16:13 heures

Israël dit qu'il se retirera du Liban uniquement après désarmement du Hezbollah

Un responsable israélien a affirmé jeudi qu'Israël ne retirerait ses forces armées du sud du Liban qu'une fois le Hezbollah pro-iranien désarmé, alors que les deux pays sont engagés dans des pourparlers sous médiation américaine à Washington.

«Nous ne retirerons pas nos forces du sud du Liban tant que le Hezbollah restera une menace, ne sera pas désarmé et démilitarisé», a déclaré David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien, lors d'un point de presse.

Source: AFP

15:58 heures

Trois morts dans une frappe israélienne dans le sud

Une frappe de drone israélien contre un véhicule dans le sud du Liban a fait jeudi trois morts et un blessé, selon l'agence de presse officielle Ani, malgré une accalmie dans les hostilités entre Israël et le Hezbollah.

Elle porte à sept le nombre de morts depuis mardi dans des attaques israéliennes, alors que se tiennent des négociations directes entre le Liban et Israël à Washington, les premières depuis des décennies.

Source: AFP

14:59 heures

Rubio: «Nous sommes très près d'obtenir un engagement» d'Israël et du Liban

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, en tournée dans le Golfe, a évoqué des avancées dans les pourparlers à Washington entre le Liban et Israël, en conflit depuis début mars avec le Hezbollah pro-iranien.

«Je pense que nous sommes très près d'obtenir un engagement d'intention de la part des deux pays», a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une visite à Bahreïn.

Photo: AFP

Source: AFP

13:35 heures

Oman affirme qu'aucun «frais de passage» n'est prévu dans les futurs arrangements sur Ormuz

Oman a affirmé jeudi qu'aucun «frais de transit» ne sera imposé dans le détroit d'Ormuz, après avoir dit étudier avec l'Iran les «coûts» qui pourraient être facturés pour des services liés à l'administration de ce passage stratégique.

Son chef de la diplomatie, Badr al-Busaidi, a déclaré dans un communiqué «que les futures arrangements relatifs au détroit n'impliquent pas l'imposition de frais de transit».

Ces propos ont été tenus lors d'une réunion à Manama des ministres des Affaires étrangères du Golfe avec leur homologue américain, Marco Rubio, qui a réitéré le refus catégorique de Washington pour la mise en place de péages ou de frais, craignant un «chaos total».

Source: AFP

24.06.2026, 19:26 heures

Nouvelle rencontre prévue en Suisse

Une réunion technique est prévue le 29 ou 30 juin en Suisse avec les Iraniens. C'est ce qu'a affirmé mercredi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio en visite au Koweït. Les Etats-Unis seront «complètement alignés» avec leurs alliés du Golfe dans les discussions, a-t-il ajouté.

Avant une réunion avec les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Marco Rubio a affirmé que les Etats-Unis voulaient «discuter avec eux de chaque décision prise concernant» la négociation en cours avec Téhéran.

En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, point de discorde de ces tractations, il a souligné qu'aucun autre pays que l'Iran ne soutenait l'imposition de frais pour son passage.

Photo: keystone-sda.ch

Source: ATS

24.06.2026, 14:32 heures

Des pourparlers entre l'Iran et les pays du Golfe sont prévus en Arabie saoudite

Des discussions sur une réconciliation entre les pays du Golfe et l'Iran sont prévues en Arabie saoudite, a affirmé mercredi à l'AFP un diplomate au fait des préparatifs.

Un sommet régional visant à renouer les liens entre les Etats arabes du Golfe, l'Iran et potentiellement d'autres pays voisins après la guerre au Moyen-Orient devrait se tenir dans la capitale saoudienne Ryad, indépendamment des pourparlers en cours entre les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré ce diplomate, sans préciser la date prévue de la rencontre.

Source: AFP

24.06.2026, 14:31 heures

Trump dit que l'Iran lui a assuré qu'il n'y aurait pas de péage à Ormuz

Donald Trump a assuré mercredi que l'Iran avait garanti aux Etats-Unis qu'il n'y aurait pas de péage dans le détroit d'Ormuz, point d'achoppement des discussions entre les deux pays.

Donald Trump dit que l'Iran lui a assuré qu'il n'y aurait pas de péage à Ormuz.
Photo: KEYSTONE

«L'Iran a informé les Etats-Unis que, malgré les informations contraires diffusées par les médias menteurs perturbateurs, il n'y a AUCUN PEAGE, AUCUN FRAIS D'ASSURANCE ET AUCUN AUTRE FRAIS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT demandés ou perçus par l'Iran sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Source: AFP

24.06.2026, 13:31 heures

Marco Rubio s'engage auprès du président émirati à garantir la sécurité des Emirats

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a discuté mardi de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran avec le président émirati Mohammed ben Zayed, à Abou Dhabi, et s'est engagé à garantir la sécurité de son pays.

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio à son arrivée à l'aéroport Al Bateen Executive d'Abu Dhabi, le 23 juin 2026.
Photo: keystone-sda.ch

«Ils ont évoqué le protocole d'accord conclu par le président Trump avec l'Iran, les efforts visant à garantir un passage total et sécurisé dans le détroit d'Ormuz, ainsi que l'importance de la paix et de la stabilité dans la région«, a affirmé son porte-parole Tommy Pigott, ajoutant que Marco Rubio avait «réaffirmé l'engagement des Etats-Unis en faveur de la sécurité des Emirats.»

Source: AFP

24.06.2026, 11:46 heures

L'AIEA assure que les inspections nucléaires en Iran auront lieu

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a affirmé mercredi que les inspections de sites nucléaires iraniens auraient bien lieu, sans pouvoir dire à ce stade quand.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi
Photo: AFP

Le protocole d'accord signé par Washington et Téhéran dit «explicitement» que les activités nucléaires qui seront menées pour diluer l'uranium hautement enrichi «seront supervisées par l'AIEA» et «pour ça, évidemment, il faudra que nous procédions à des inspections», a déclaré Rafael Grossi, en marge d'une visite au Japon.

Il a ajouté que la date et les lieux d'inspection étaient en discussion, la décision devant être bientôt prise «en collaboration et en coopération avec le gouvernement iranien».

Source: AFP

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