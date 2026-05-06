Trump dit suspendre l'opération américaine pour escorter des bateaux

Donald Trump a annoncé mardi la suspension de son «Projet Liberté» d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si «un accord pouvait être finalisé et signé» avec l'Iran, après ce que le président américain a qualifié de «grands progrès» dans les négociations.

«Compte tenu de l'énorme succès militaire» et des «grands progrès accomplis en vue d'un accord complet et définitif avec les dirigeants iraniens» le «Projet Liberté (...) sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé», a écrit le républicain sur son réseau Truth Social.

Il a précisé que le blocus américain des ports iraniens – entré en vigueur le 13 avril – était maintenu, et que cette pause avait été décidée à «la demande du Pakistan et d'autres pays». Le «Projet Liberté», devant permettre à des centaines de bateaux bloqués dans le Golfe de franchir le détroit, a été lancé lundi.

Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs assuré plus tôt dans la journée que la phase offensive du conflit avec l'Iran était terminée. «L'opération est finie – 'Fureur épique' – comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade», a affirmé Marco Rubio lors d'un point presse à la Maison Blanche, utilisant le nom de code donné par les Etats-Unis à leurs opérations contre l'Iran.

Source: AFP