Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump dit suspendre l'opération américaine pour escorter des bateaux
Donald Trump a annoncé mardi la suspension de son «Projet Liberté» d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si «un accord pouvait être finalisé et signé» avec l'Iran, après ce que le président américain a qualifié de «grands progrès» dans les négociations.
«Compte tenu de l'énorme succès militaire» et des «grands progrès accomplis en vue d'un accord complet et définitif avec les dirigeants iraniens» le «Projet Liberté (...) sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé», a écrit le républicain sur son réseau Truth Social.
Il a précisé que le blocus américain des ports iraniens – entré en vigueur le 13 avril – était maintenu, et que cette pause avait été décidée à «la demande du Pakistan et d'autres pays». Le «Projet Liberté», devant permettre à des centaines de bateaux bloqués dans le Golfe de franchir le détroit, a été lancé lundi.
Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs assuré plus tôt dans la journée que la phase offensive du conflit avec l'Iran était terminée. «L'opération est finie – 'Fureur épique' – comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade», a affirmé Marco Rubio lors d'un point presse à la Maison Blanche, utilisant le nom de code donné par les Etats-Unis à leurs opérations contre l'Iran.
Source: AFP
Rubio assure que la phase offensive de la guerre contre l'Iran est «finie»
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a assuré mardi que la phase offensive du conflit avec l'Iran était «finie».
«L'opération est finie – 'Fureur épique' – comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade», a-t-il déclaré pendant une conférence de presse à la Maison Blanche. Le secrétaire d'Etat américain a martelé que Washington se trouvait désormais dans une phase «défensive», avec une nouvelle opération annoncée par Donald Trump et baptisée «Projet Liberté».
Marco Rubio a dit que cette opération visait en particulier à porter secours aux équipages des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, assurant que dix civils étaient morts à cause de la fermeture par l'Iran de cette artère maritime stratégique.
Le chef de la diplomatie américaine a assuré que les Etats-Unis n'ouvriraient pas le feu d'eux-mêmes, mais ajouté que si elles étaient visées, les forces américaines menant cette opération répondraient «avec une efficacité mortelle».
Source: ATS
L'Iran dément «catégoriquement» avoir attaqué les Emirats
Le commandement militaire iranien a «catégoriquement» démenti avoir attaqué les Emirats arabes unis, qui ont dit mardi avoir activé leur défense aérienne pour le deuxième jour consécutif face à des missiles et des drones tirés d'Iran.
«Les forces armées de la République islamique d'Iran n'ont mené aucune opération de missiles ou de drones contre les Emirats arabes unis ces derniers jours», a affirmé le porte-parole du quartier général du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par la télévision d'État.
«Si une telle action avait été entreprise, nous l'aurions annoncée avec fermeté et clarté. Par conséquent, le rapport du ministère de la Défense de ce pays est catégoriquement démenti et totalement infondé», a insisté le porte-parole.
Source: AFP
Israël se dit «prêt à répondre avec force» en cas d'attaque de l'Iran
Israël est «prêt à répondre avec force» en cas d'attaque de l'Iran, a affirmé mardi le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir.
«L'armée israélienne reste en état d'alerte élevé sur tous les fronts. Nous suivons les développements de près» dans le Golfe, et «sommes prêts à répondre avec force à toute tentative de porter atteinte à Israël», a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de pouvoir du chef de l'armée de l'air, à côté de Tel-Aviv.
Source: AFP
Nouvelles menaces iraniennes
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis mardi une «riposte ferme» aux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz autrement que par le trajet qu'ils imposent, au moment où les Etats-Unis mènent une opération visant à faire sortir du Golfe des bateaux bloqués.
«Nous avertissons tous les navires qui envisagent de traverser le détroit d'Ormuz que le seul passage sûr est le corridor précédemment annoncé par l'Iran», a affirmé l'armée idéologique de la République islamique dans un communiqué.
«Tout détournement de navire vers d'autres routes est dangereux et entraînera une riposte ferme de la marine des Gardiens de la Révolution iraniens», selon ce communiqué publié par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Trump appelle l'Iran à «faire ce qui est intelligent»
Donald Trump a appelé mardi l'Iran à «faire ce qui est intelligent», en ajoutant que les Etats-Unis ne voulaient «pas y aller et tuer des gens».
«Ils (les dirigeants iraniens) devraient faire ce qui est intelligent, parce que nous ne voulons pas y aller et tuer des gens. Je ne veux pas faire ça», a déclaré le président américain au cours d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale à la Maison Blanche.
Une journaliste lui a demandé ce que l'Iran devait faire pour que les Etats-Unis concluent à une violation du cessez-le-feu, et Donald Trump a répondu: «Vous verrez, parce que je vous le ferai savoir.» «Ils savent ce qu'ils ont à faire et (...) ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire», a-t-il poursuivi.
«L'Iran veut faire un accord», a affirmé le président américain tout en accusant Téhéran de «jouer à des petits jeux» et en reprochant aux autorités iraniennes de ne pas dire la même chose en privé et en public.
Source: AFP
Trump appelle l'Iran à «faire ce qui est intelligent»
Donald Trump a appelé mardi l'Iran à «faire ce qui est intelligent», en ajoutant que les Etats-Unis ne voulaient «pas y aller et tuer des gens».
«Ils (les dirigeants iraniens) devraient faire ce qui est intelligent, parce que nous ne voulons pas y aller et tuer des gens. Je ne veux pas faire ça», a déclaré le président américain au cours d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale à la Maison Blanche.
Une journaliste lui a demandé ce que l'Iran devait faire pour que les Etats-Unis concluent à une violation du cessez-le-feu, et Donald Trump a répondu: «Vous verrez, parce que je vous le ferai savoir.» «Ils savent ce qu'ils ont à faire et (...) ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire», a-t-il poursuivi.
«L'Iran veut faire un accord», a affirmé le président américain tout en accusant Téhéran de «jouer à des petits jeux» et en reprochant aux autorités iraniennes de ne pas dire la même chose en privé et en public.
Source: AFP
Trump qualifie la guerre contre l'Iran de «petit accrochage»
Donald Trump, s'efforçant de minimiser l'ampleur de la guerre contre l'Iran, a qualifié mardi le conflit de «petit accrochage».
«Nous sommes dans un petit accrochage sur le plan militaire. Je parle 'd'accrochage' parce que l'Iran n'a aucune chance», a dit le président américain à la Maison Blanche, pendant un événement consacré à l'exercice physique à l'école.
«Une mine guerre»
Le dirigeant républicain vante régulièrement les succès selon lui spectaculaires de l'opération «Fureur épique» contre l'Iran, dont la marine serait par exemple «anéantie», et a parlé plusieurs fois ouvertement de «guerre».
Mais il utilise aussi très souvent un vocabulaire qui tend à minimiser ce conflit, impopulaire auprès des Américains. Lundi, il a évoqué une «mini guerre». Le président américain a aussi décrit le conflit comme une «petite excursion».
Source: AFP
La défense aérienne activée face à des attaques de drones et missiles iraniens
Les Émirats arabes unis ont indiqué mardi que leurs défenses aériennes interceptaient des missiles et des drones tirés d'Iran pour une deuxième journée consécutive, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.
«Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis sont activés face aux menaces de missiles et drones», qui «proviennent d'Iran», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué sur X. L'Iran avait repris la veille ces attaques, interrompues par la trêve, au premier jour d'une opération américaine à laquelle Téhéran avait menacé de riposter dans le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Washington «ne cherche pas à se battre» avec ses opérations à Ormuz, déclare le ministre de la Défense
Washington «ne cherche pas à se battre» avec ses opérations de protection de navires commerciaux pour la traversée du détroit d'Ormuz, a déclaré mardi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.
«Nous ne cherchons pas à nous battre. Mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran bloquer une voie de navigation internationale à des pays innocents», a dit le ministre lors d'une conférence de presse au Pentagone.
«Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires commerciaux innocents, vous serez confrontés à une force américaine écrasante et dévastatrice», a-t-il toutefois adressé à Téhéran. L'armée américaine «est prête à reprendre des opérations majeures de combats contre l'Iran si l'ordre est donné», a assuré le chef d'état-major Dan Caine, présent aux côtés de Pete Hegseth.
Source: AFP
Emmanuel Macron dit qu'il va parler au président iranien mardi
Le président français Emmanuel Macron a indiqué mardi qu'il allait parler à son homologue iranien Massoud Pezeshkian, après le regain de tensions entre Iran et Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz.
«Je parle tout à l'heure au président iranien», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Erevan, en rappelant qu'il condamnait les nouvelles frappes de l'Iran contre les Emirats arabes unis et appelait à la réouverture du détroit d'Ormuz.
Source: AFP
«La guerre pourrait durer encore deux semaines», affirme Donald Trump
Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une interview que les combats entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient durer encore deux ou trois semaines.
«Nous avons fait l’essentiel du travail; probablement encore deux semaines, deux semaines, peut-être trois», a ajouté Trump. «Le temps n’est pas un facteur critique pour nous.»
Pour rappel, peu après le début des attaques menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, Trump estimait que la guerre durerait «environ quatre semaines». La situation dure depuis neuf semaines.