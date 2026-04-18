Fermeture du détroit d'Ormuz: «Ils ne peuvent pas nous faire chanter»

Donald Trump a assuré samedi que l'Iran ne pouvait «pas faire chanter» les Etats-Unis, après l'annonce par l'Iran de la reprise du blocage du stratégique détroit d'Ormuz.

«Ils voulaient encore fermer le détroit», a déclaré le président américain lors de la signature d'un décret à la Maison Blanche, au sujet des dirigeants de la République. «Ils ne peuvent pas nous faire chanter», a-t-il poursuivi.

Donald Trump a fait état de «très bonnes conversations» en vue d'une cessation durable des hostilités au Moyen-Orient. «Cela se passe en fait très bien et nous en saurons plus d'ici la fin de la journée. Nous parlons avec eux et nous adoptons une position ferme», a-t-il ajouté.

Source: AFP