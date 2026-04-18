Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2300 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Fermeture du détroit d'Ormuz: «Ils ne peuvent pas nous faire chanter»
Donald Trump a assuré samedi que l'Iran ne pouvait «pas faire chanter» les Etats-Unis, après l'annonce par l'Iran de la reprise du blocage du stratégique détroit d'Ormuz.
«Ils voulaient encore fermer le détroit», a déclaré le président américain lors de la signature d'un décret à la Maison Blanche, au sujet des dirigeants de la République. «Ils ne peuvent pas nous faire chanter», a-t-il poursuivi.
Donald Trump a fait état de «très bonnes conversations» en vue d'une cessation durable des hostilités au Moyen-Orient. «Cela se passe en fait très bien et nous en saurons plus d'ici la fin de la journée. Nous parlons avec eux et nous adoptons une position ferme», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Des bateaux iraniens ouvrent le feu sur un pétrolier dans le détroit d'Ormuz
Des vedettes iraniennes ont tiré samedi sur un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, après que l'armée iranienne est revenue sur sa promesse de laisser la route ouverte à la navigation.
Le capitaine du pétrolier a signalé avoir été approché à 37 kilomètres au nord-est d'Oman par deux vedettes des Gardiens de la Révolution islamique. Sans aucun avertissement radio, les vedettes «ont ensuite ouvert le feu sur le pétrolier», a indiqué le UK Maritime Trade Operations Centre dans un communiqué en ligne. «Le pétrolier et son équipage sont déclarés sains et saufs. Les autorités enquêtent», selon la même source.
Source: AFP
La marine iranienne est prête à infliger de «nouvelles défaites» à l'ennemi, assure le guide suprême
La marine iranienne est prête à infliger de «nouvelles défaites» à l'ennemi, selon un message écrit du guide suprême Mojtaba Khamenei publié peu après la décision de Téhéran de verrouiller de nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain.
«La vaillante marine se tient prête à faire goûter à l'ennemi l'amertume de nouvelles défaites», a-t-il assuré dans une déclaration diffusée sur Telegram, lui qui n'a pas été vu en public depuis sa nomination.
Source. AFP
Les Iraniens privés d'internet depuis 50 jours
La coupure de l'internet imposée par les autorités iraniennes au début de la guerre entre dans son 50e jour, battant de nouveaux records, a rapporté samedi l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks.
«L'Iran est désormais coupé de l'internet mondial depuis sept semaines, le blackout numérique entre dans son 50e jour, soit 1176 heures», écrit sur X l'organisation. Les données, ajoute-t-elle, «montrent que cette mesure, sans précédent pour une société connectée, continue de nuire aux moyens d'existence et aux droits de la plupart des Iraniens».
Le 5 avril, la coupure avait atteint un record à l'échelle d'un pays, selon Netblocks. L'ONG avait recensé par le passé de plus longues périodes de coupures mais à des échelles régionales, notant aussi que la Corée du Nord n'avait, elle, jamais été connectée à l'internet mondial.
Source: ATS
Négociations avec Israël: le Hezbollah ne se sent pas «concerné»
Le Hezbollah a estimé samedi ne pas être concerné par les discussions directes en préparation avec Israël, accusant les autorités libanaises de conduire le pays à «la capitulation».
«Les négociations que mènent l'Etat ne nous concernent pas», a déclaré Mahmoud Qamati, vice-président du bureau politique du Hezbollah, lors d'un point de presse dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite allié de Téhéran.
Rien n'empêche que «l'Etat coordonne avec nous» toute démarche visant à «préserver la souveraineté, mais pas de cette manière qui nous mène vers la capitulation», a-t-il ajouté, jugeant les pourparlers «voués à l'échec».
Source: AFP
Un militaire français tué dans une embuscade au Liban
Un militaire français a été tué et trois ont été blessés samedi au sud-Liban, lors d'une attaque contre des Casques bleus, a annoncé Emmanuel Macron, déclarant que «tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah».
«La Nation s'incline avec respect et adresse son soutien aux familles de nos soldats et à tous nos militaires engagés pour la paix au Liban. Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. La France exige des autorités libanaises qu'elles arrêtent immédiatement les coupables et prennent leurs responsabilités aux côtés de la FINUL», a déclaré le chef de l'Etat français sur X.
La ministre des Armées Catherine Vautrin a apporté, toujours sur X, quelques précisions concernant l'attaque. Le sergent-chef Florian Montorio «était en mission d'ouverture d'itinéraire vers un poste de la Finul isolé depuis plusieurs jours par les combats dans la zone, il a été pris dans une embuscade par un groupe armé à très courte distance. Touché immédiatement par un tir direct à l'arme légère, il est relevé sous le feu par ses camarades, qui ne parviennent pas à le réanimer», a posté la ministre.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir établi une «ligne jaune» de démarcation au Liban, comme à Gaza
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir établi une «ligne jaune» de démarcation dans le sud du Liban, comme dans la bande de Gaza, et mené des frappes depuis la veille contre des suspects qui s'approchaient de ses troupes.
«Au cours des dernières 24 heures, les forces (israéliennes déployées) au sud de la ligne jaune, dans le sud du Liban, ont repéré des terroristes qui violaient les arrangements du cessez-le-feu et se sont approchés des forces depuis le nord de la ligne jaune d'une manière constituant une menace immédiate», indique un communiqué militaire publié au deuxième jour de la trêve avec le Liban et évoquant pour la première fois cette «ligne jaune».
«Immédiatement après leur identification, et afin de faire disparaître cette menace, l'armée de l'Air et les forces sur le terrain ont attaqué les terroristes en plusieurs secteurs du sud du Liban», ajoute le texte, mentionnant également «des tirs d'artillerie (israéliens) pour appuyer les forces terrestres opérant dans la zone».
Source: AFP
Pas de date pour de nouveaux pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, selon Téhéran
Aucune date n'a encore été fixée en vue d'une deuxième session de négociations entre Washington et Téhéran, a affirmé samedi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, après l'échec de premières discussions le week-end dernier au Pakistan.
«Nous ne pouvons pas fixer de date tant que nous serons pas entendus sur le cadre», a déclaré Saeed Khatibzadeh, lors d'un forum diplomatique à Antalya (sud de la Turquie). «Nous ne souhaitons nous engager dans aucune négociation ni aucune réunion vouée à l'échec et qui pourrait servir de prétexte à une nouvelle escalade», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump «tweete et parle beaucoup»
Donald Trump «tweete et parle beaucoup», a ironisé samedi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, après que le président américain a affirmé qu'il pourrait ne pas prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran après son expiration mercredi.
«Vous savez, la partie américaine tweete et parle beaucoup. C'est parfois confus, contradictoire», a déclaré Saeed Khatibzadeh, en réponse à une question sur Donald Trump lors d'un forum diplomatique à Antalya (sud de la Turquie).
Source: AFP
Les Etats-Unis «ne peuvent imposer un siège» sur le détroit d'Ormuz
Les États-Unis «ne peuvent imposer un siège» sur le détroit d'Ormuz, a déclaré samedi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, après que Téhéran a affirmé avoir de nouveau fermé le détroit en raison du blocus américain.
«Les Américains ne peuvent imposer leur volonté de faire le siège de l'Iran alors même que ce dernier, animé de bonnes intentions, s'efforce de faciliter le passage en toute sécurité à travers le détroit d'Ormuz», a déclaré Saeed Khatibzadeh à des journalistes en marge d'un forum diplomatique à Antalya, dans le sud de la Turquie.
Source: AFP
Réouverture d'une partie de l'espace aérien iranien
L'espace aérien de l'Iran a été partiellement rouvert samedi matin et les vols internationaux sont à nouveau autorisés à survoler l'est du pays, a annoncé l'organisation de l'Aviation civile, citée par l'agence de presse Tasnim.
«Les couloirs aériens de l'est du pays sont ouverts aux vols internationaux» et plusieurs aéroports ont rouvert à 07h00 heure locale, a précisé l'agence, citant un message destiné aux pilotes d'avions du monde entier (système NOTAM). L'annonce a été faite alors qu'un cessez-le-feu a été décrété dans la guerre au Moyen-Orient.
Selon le site de suivi des appareils FlightRadar24, peu avant 07h00 GMT (09H00, heure de Bruxelles), aucun appareil ne survole encore l'Iran, qui avait fermé son espace aérien le 28 février, au début de l'offensive israélo-américaine contre son territoire.
Source: ATS
Huit navires pétroliers ont franchi le détroit d'Ormuz samedi
Au moins huit navires pétroliers et méthaniers ont traversé tôt samedi le détroit d'Ormuz, l'Iran l'ayant déclaré vendredi après-midi ouvert pour la durée du cessez-le-feu, avant d'infléchir sa position samedi, selon des données Kpler de suivi maritime.
Un pétrolier transportant du brut, quatre méthaniers de gaz de pétrole liquéfié, deux navires mixtes transportant pétrole et produits chimiques, et un huitième classé transporteur de «produits pétroliers» ont franchi le détroit tôt samedi, indiquent les données de la société de suivi Kpler.
Samedi matin aussi, le site MarineTraffic montrait plus d'une dizaine de bâtiments y circulant, dont plusieurs pétroliers près de l'île iranienne de Larak, qui fait office de point de contrôle, mais au moins deux semblaient faire demi-tour vers 09H00 GMT.
Par ailleurs, un paquebot de croisière, le Celestyal Discovery, a franchi la voie maritime sans passagers pour relier Dubaï à Mascate, une première depuis le début des hostilités le 28 février, selon la même source.
Source: AFP
L'Egypte dit espérer un accord final «dans les prochains jours»
Le chef de la diplomatie égyptienne a dit samedi «travailler sans relâche» au côté du Pakistan pour parvenir à un «accord final» entre les Etats-Unis et l'Iran «dans les tout prochains jours».
«Nous travaillons sans relâche en coopération avec le Pakistan (...) afin de favoriser la désescalade et parvenir à un accord final entre les Etats-Unis et l'Iran. Nous espérons y parvenir dans les tout prochains jours», a déclaré le ministre, Badr Abdelatty, lors d'un forum diplomatique à Antalya (sud de la Turquie).
Source: AFP