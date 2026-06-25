Les USA ne veulent pas d'un accord avec l'iran à «n'importe quel prix»

En tournée dans les pays du Golfe, le secrétaire d'Etat américain a dit jeudi que l'accord avec l'Iran ne devait pas se faire à «n'importe quel prix». Il a dit craindre notamment un «chaos total» si Téhéran rendait payant le passage dans le détroit d'Ormuz.

«Même si nous voulons un accord, nous ne voulons pas d'un accord à n'importe quel prix», a lancé le secrétaire d'Etat à Bahreïn, devant ses pairs du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Il faisait référence notamment à la situation dans le détroit d'Ormuz, point de contentieux majeur: l'Iran réfléchit à l'imposition de «droits de redevance», qui n'existaient pas avant la guerre et auxquels Washington s'oppose. «Si nous acceptons que l'on puisse faire payer l'utilisation d'une voie navigable internationale parce qu'elle se trouve à proximité de son espace territorial, cela se propagerait alors à travers le monde comme une épidémie», a averti Rubio.

Source: AFP