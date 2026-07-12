Un incendie dans un bar de Bangkok a fait des dizaines de morts et de nombreux blessés. Les causes du sinistre sont encore inconnues.

Un incendie ravage un bar de Bangkok et fait au moins 27 morts

Un incendie ravage un bar de Bangkok et fait au moins 27 morts

Janine Enderli

Des scènes cauchemardesques ont été rapportées de Bangkok. Au moins 27 personnes ont perdu la vie dimanche soir dans l'incendie d'un restaurant du quartier de Chatuchak, dans la capitale thaïlandaise, selon l'agence de presse AP News, qui cite le gouvernement thaïlandais.

Selon les services d'urgence, un appel a été reçu peu avant minuit, heure locale, rapporte le portail d'information Thairath. À ce moment-là, le bâtiment était encore en proie aux flammes. Les blessés souffrant de brûlures ont d'abord été pris en charge sur place, tandis que les pompiers luttaient contre l'incendie.

Vers 00h 50, heure locale, les autorités ont annoncé que l'incendie était maîtrisé. Selon les premiers chiffres officiels, 27 personnes y ont perdu la vie. Des dizaines d'autres ont été blessées. Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux environnants pour y être soignées. Aucune information n'était disponible dans un premier temps concernant la cause de l'incendie.

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