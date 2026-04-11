DE
FR

Tentative de meurtre
Un homme lance un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman

La maison de Sam Altman, patron d’OpenAI, a été visée par un cocktail Molotov vendredi à San Francisco. Le suspect, arrêté après avoir menacé le siège de l’entreprise, risque des poursuites pour tentative de meurtre.
Publié: 09:23 heures
SAm Altman à la Maison Blanche le 4 septembre 2025.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La luxueuse maison à San Francisco de Sam Altman, patron d'OpenAI, a été touchée vendredi par un jet de cocktail Molotov, a annoncé l'entreprise américaine, et le suspect a été arrêté après avoir ensuite menacé les bureaux de la maison mère de ChatGPT à l'autre bout de la ville.

«Tôt ce matin, quelqu'un a lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman et a également proféré des menaces à notre siège de San Francisco,» a déclaré à l'AFP un porte-parole d'OpenAI, la puissante entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, à l'origine de ChatGPT.

«Nous sommes très reconnaissants de la rapidité avec laquelle (la police) est intervenue. (...) L'individu est en garde à vue et nous aidons les forces de l'ordre dans leur enquête», a ajouté le porte-parole, en précisant que personne n'avait été blessé. Selon les registres du shérif de San Francisco, consultés par l'AFP, le suspect est un jeune homme de 20 ans, qui risque des poursuites pour, notamment, «tentative de meurtre» et «incendie criminel d'une propriété».

La propriété de Sam Altman, dont la fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars par le magazine Forbes, est située dans le quartier très huppé de Russian Hill, l'un des secteurs les plus prisés de San Francisco, capitale mondiale de la tech.

Sam Altman pointe le New Yorker

Dans un rare billet sur son blog personnel, Sam Altman a confirmé l'incident et publié une photo de son mari et de leur bébé d'un an, affirmant espérer que cela «dissuade la prochaine personne» de commettre un tel acte. Le dirigeant en a profité pour défendre ses convictions, appelant à une «désescalade de la rhétorique et des méthodes», dans une allusion apparente aux critiques contre l'industrie de l'intelligence artificielle, qui suscite de vives inquiétudes.

A lire aussi
OpenAI lève 110 milliards de dollars, un record
50 milliards pour ChatGPT
OpenAI lève 110 milliards de dollars, un record
Anthropic explose ses revenus et dépasse OpenAI en terme de chiffre d'affaires
Une croissance «exponentielle»
Anthropic explose ses revenus et dépasse OpenAI en chiffre d'affaires

Sam Altman a pointé en premier un «article incendiaire à propos de moi il y a quelques jours». Lundi, le New Yorker a publié une longue enquête à charge sur sa gestion controversée d'OpenAI, intitulée «Sam Altman pourrait contrôler notre futur: peut-on lui faire confiance?».

Fondé en 2015 par Sam Altman, OpenAI a été propulsé par le succès mondial de ChatGPT, et est désormais valorisé à plus de 852 milliards de dollars. L'entreprise a récemment été choisie par le ministère américain de la Défense pour fournir certaines de ses technologies à l'armée américaine, tandis que son concurrent Anthropic a fait le choix de refuser les conditions d'utilisation imposées par le Pentagone.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus