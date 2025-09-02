DE
FR

Pour la sécurité des ados
ChatGPT va mettre en place un contrôle parental

OpenAI annonce l'introduction d'un contrôle parental pour ChatGPT suite à des accusations de parents américains. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux parents de lier leur compte à celui de leur adolescent et de définir des règles de comportement.
Publié: 15:06 heures
|
Dernière mise à jour: 15:10 heures
Partager
Écouter
OpenAI annonce l'introduction d'un contrôle parental pour ChatGPT suite à des accusations de parents américains.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'entreprise américaine OpenAI a annoncé mardi qu'elle allait instaurer un mécanisme de contrôle parental pour ChatGPT, après que des parents américains ont accusé fin août cet agent conversationnel d'avoir encouragé leur enfant à se suicider.

A lire aussi
En Californie, des parents accusent ChatGPT d'avoir encouragé leur fils à se suicider
Echanges troublants
Des parents accusent ChatGPT d'avoir encouragé leur fils à se suicider
Un adolescent se suicide après une discussion sur la pendaison avec ChatGPT
Discussion sur la pendaison
Un adolescent se suicide après avoir demandé conseil à ChatGPT

«Dans le mois à venir, les parents pourront lier leur compte avec celui de leur adolescent» et «contrôler la façon dont ChatGPT répond à leur adolescent avec des règles de comportement du modèle», a déclaré OpenAI dans un billet de blog.

D'après l'entreprise, il sera aussi possible pour les parents d'être alertés en cas de détection d'une «détresse aiguë» dans les conversations de leur enfant et de contrôler les paramètres du compte.

«Des conversations sensibles»

Cette annonce suit un précédent billet de blog publié fin août, dans lequel l'entreprise avait indiqué qu'elle préparait un mécanisme de contrôle parental.

La veille, les parents d'un adolescent californien de 16 ans qui s'est suicidé avaient porté plainte contre OpenAI, accusant ChatGPT d'avoir fourni à leur fils des instructions détaillées pour mettre fin à ses jours et d'avoir encouragé son geste.

A lire aussi
ChatGPT ferait fonctionner notre cerveau au ralenti
Nouvelle étude choc
ChatGPT ferait fonctionner notre cerveau au ralenti
«Les outils qui promettent des miracles ne sont pas aussi efficaces qu’on le prétend»
Chatbots, robots anti-stress…
Les psychologues doivent-ils craindre que l'IA les remplace?

«Nous continuons à améliorer la manière dont nos modèles reconnaissent et répondent aux signes de détresse mentale et émotionnelle», a ajouté mardi l'entreprise dans son billet de blog.

OpenAI a dit prendre d'autres mesures, attendues dans les 120 prochains jours. L'entreprise redirigera ainsi certaines «conversations sensibles» vers des modèles de raisonnement comme GPT-5-thinking, plus évolué.

«Les modèles de raisonnement suivent et appliquent plus systématiquement les consignes de sécurité», a précisé le groupe américain.

Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide?

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus