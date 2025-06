L'IA ralentit le cerveau. Des chercheurs du MIT ont fixé des électrodes sur la tête de 54 étudiants et leur ont demandé de rédiger des dissertations. Résultat: ceux qui ont utilisé l'IA ont nettement moins réfléchi et ne se rappellent pas de ce qu'ils ont produit.

1/4 Des chercheurs ont mesuré l'activité cérébrale de 54 personnes lors de la rédaction d'un essai. Photo: Shutterstock

Tobias Bolzern

Les résultats sont clairs: les zones rouges indiquent une activité cérébrale élevée, les zones bleues une faible activité. Sur les images prises par les chercheurs du MIT, les têtes des participants à l'étude ayant rédigé leurs essais sans outils s'illuminent. En revanche, celles ayant utilisé ChatGPT présentent une vacuité nettement plus importante. Leurs cerveaux étaient entre 9 et 35% moins connectés, selon la plage de fréquence mesurée.

Pour l'expérience du MIT, 54 étudiants de Boston âgés de 18 à 39 ans se sont fait coller des électrodes sur la tête. La tâche: au cours de trois séances, tous les groupes ont rédigé des essais dans les mêmes conditions. Un groupe ne pouvait utiliser que son cerveau, un deuxième Google et le troisième ChatGPT. Lors d'une quatrième séance, les méthodes ont été inversées: les utilisateurs de ChatGPT ont écrit sans IA, tandis que les utilisateurs «du cerveau» ont utilisé ChatGPT pour la première fois.

Des textes d'IA sans âme

Les différences étaient flagrante. Le groupe ChatGPT a écrit des textes pratiquement identiques et sans âme, comme l'ont jugé deux professeurs d'anglais. Au fil des essais, ils sont devenus de plus en plus paresseux: à la fin, ils se contentaient presque exclusivement de copier ce que leur proposait l'IA. 83% d'entre eux étaient incapables de reproduire une seule citation de leur texte, rendu quelques minutes auparavant. Dans les autres groupes, neuf personnes sur dix ont pu reproduire une citation.

« l'IA peut renforcer l'apprentissage, mais seulement si un travail de réflexion personnel suffisant a été effectué auparavant Nataliya Kosmyna, responsable de l'étude du MIT »

«La tâche a été accomplie, c'était efficace et pratique avec ChatGPT», explique la responsable de l'étude Nataliya Kosmyna. «Mais comme nous le démontrons, pratiquement rien de tout cela n'a été intégré dans leurs propres réseaux mémoriels». Fait particulièrement alarmant: lorsque les utilisateurs de ChatGPT ont dû écrire plus tard sans IA, ils ne se souvenaient pratiquement pas de leurs travaux antérieurs.

Leurs cerveaux montraient des connexions plus faibles dans les zones responsables de la créativité et de la formation de la mémoire. Les utilisateurs de Google ont obtenu de bien meilleurs résultats. Bien qu'ils aient montré moins d'activité cérébrale que le groupe «cerveau», ils se souvenaient bien des textes qu'ils avaient écrits et se sentaient comme leurs auteurs.

A l'inverse, un phénomène fascinant s'est produit. Les participants qui avaient initialement écrit sans outils et qui ont ensuite pu utiliser ChatGPT ont soudainement affiché une activité cérébrale très élevée. «Cela suggère que l'IA peut renforcer l'apprentissage, mais seulement si un travail de réflexion personnel suffisant a été effectué auparavant», explique la chercheuse.

«Faux et nuisible»

Les chercheurs recommandent donc de n'utiliser les outils d'IA qu'après que les apprenants ont fourni un effort mental indépendant suffisant. Nataliya Kosmyna met alors particulièrement en garde contre l'utilisation de l'IA chez les enfants. «Les cerveaux en développement sont les plus vulnérables», conclut-elle.

Cependant, l'étude n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation indépendante et l'échantillon de 54 personnes était relativement restreint. Les résultats sont valables pour les tâches de rédaction universitaire et sont difficilement applicables à d'autres domaines. Les chercheurs les ont néanmoins publiés en avant-première, par crainte de décisions prématurées en matière de politique éducative. «Je crains que dans six à huit mois, un décideur politique ne décide: 'Introduisons les GTP à la maternelle'. Je pense que c'est totalement faux et nuisible», a déclaré la chercheuse à time.com.