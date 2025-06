Sam Altman, PDG d'OpenAI. Photo: AFP

Le gouvernement américain a conclu lundi un contrat de 200 millions de dollars avec le géant de l'intelligence artificielle OpenAI pour développer des outils «de pointe» au service de l'armée, dans un contexte de concurrence technologique croissante entre grandes puissances.

OpenAI aura pour mission de «développer des outils d'intelligence artificielle de pointe pour relever des défis importants en matière de sécurité nationale», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

De son côté, l'entreprise basée à San Francisco, connue notamment pour son robot conversationnel ChatGPT, a indiqué qu'il s'agissait du premier contrat dans le cadre de son initiative baptisée «OpenAI pour le gouvernement», visant à promouvoir ses services auprès de l'administration américaine. OpenAI développera des outils visant à rendre plus efficaces certaines tâches administratives, mais aussi à muscler la collecte de données et à «soutenir la cyberdéfense», a ajouté le groupe.

Secteur de la défense

OpenAI a affirmé que tous les outils développés pour l'armée respecteraient les «conditions d'utilisation et règles» de l'entreprise. Les acteurs du secteur de l'intelligence artificielle se tournent de plus en plus vers le lucratif secteur de la défense, dans un contexte de course aux armements intégrant les capacités croissantes de l'IA.

Meta et OpenAI ont proposé ces derniers mois des outils à l'armée américaine, de même que l'entreprise Palantir, fondée par le milliardaire conservateur Peter Thiel, maître d'oeuvre du rapprochement entre une partie de la Silicon Valley et Donald Trump.

En décembre, OpenAI avait ainsi conclu un partenariat avec l'entreprise de technologies de défense Anduril Industries pour améliorer notamment la défense contre les attaques de drone.