DE
FR

L'action en hausse
Le géant des puces électroniques Nvidia continue de prospérer

Nvidia dépasse les attentes au troisième trimestre avec un bénéfice net en hausse de 65%. Le géant des puces électroniques profite d'une demande croissante, selon son PDG Jensen Huang. L'action du groupe a grimpé de près de 3% après l'annonce.
Publié: 19.11.2025 à 22:49 heures
|
Dernière mise à jour: 19.11.2025 à 23:12 heures
Partager
Écouter
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, le 19 novembre 2025 à Washington.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le géant américain des puces électroniques Nvidia a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé, toujours soutenus par une demande qui «continue d'accélérer», selon le patron Jensen Huang.

A lire aussi
Nvidia, premier géant au monde à passer la barre des 5000 milliards
La Bourse explose
Nvidia, premier géant au monde à passer cette barre symbolique
Wall Street retient son souffle avant les résultats de Nvidia
La bulle de l'IA inquiète
Wall Street retient son souffle avant les résultats de Nvidia

Le bénéfice net pour le 3e trimestre, terminé fin octobre, a bondi de 65% sur un an, à 31,9 milliards de dollars, selon un communiqué, chiffre salué à Wall Street, où l'action du groupe était en hausse de près de 4% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 62% par rapport à la même période de l'an dernier, à 57,0 milliards de dollars.

Inconnu du grand public il y a trois ans, Nvidia est devenu l'un des symboles de la révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative, car ses processeurs graphiques, aussi appelés GPU, sont considérés comme un matériau indispensable à son développement. Alors que les craintes d'une bulle autour de l'IA se sont accentuées ces dernières semaines, les déclaration du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, étaient attendues impatiemment par les marchés. 

«L'IA se répand partout»

Le sexagénaire a assuré que les ventes de la Blackwell, sa puce la plus performante pour les applications IA et l'informatique à distance (cloud) étaient «hors norme» et que les GPU destinés au cloud étaient «tous vendus».

«La demande de capacités de calcul continue d'accélérer», a-t-il ajouté. «L'IA se répand partout et peut tout faire.» Et Nvidia ne voit pas son élan ralentir, tablant sur une croissance de 65% de ses revenus pour le trimestre en cours, un rythme sensiblement supérieur à ce qu'anticipent les analystes. Le groupe de Santa Clara (Californie) annonce aussi une marge brute comprise entre 74,8% et 75,0%, toujours pour le quatrième trimestre (clôturé fin janvier) soit un niveau plus vu depuis cinq trimestres. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus