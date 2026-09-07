L'Union européenne va investir 200 millions d'euros supplémentaires dans des projets au Groenland d'ici 2027. Bruxelles cible notamment les énergies propres, les matières premières critiques et la connectivité.

L'Union européenne va débloquer 200 millions d'euros supplémentaires pour investir dans des projets concernant l'énergie, les matériaux critiques et la connectivité au Groenland, a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Nous lançons également ensemble le partenariat UE-Groenland (...), 200 millions d'euros de nouveaux investissements pour le Groenland pour cette année et la suivante», a-t-elle annoncé lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite de deux jours à Nuuk, la capitale du territoire autonome danois.

Cette visite a été l'occasion de rappeler que seuls le Groenland et le Danemark décident de l'avenir de l'immense île arctique convoitée par les Etats-Unis de Donald Trump.

«Intégrité territoriale. Souveraineté. Inviolabilité des frontières. Ce sont des principes fondamentaux du droit international», a insisté Ursula von der Leyen.

Les investissements européens se concentrent sur trois priorités stratégiques: la connectivité, les énergies propres et les matières premières critiques.

Cette nouvelle enveloppe, qui s'ajoute au doublement de l'aide directe de l'UE au Groenland, doit participer au développement de projets concrets.

Il s'agit notamment d'améliorer les capacités satellitaires, pour un meilleur accès internet dans le nord et l'est de l'île.

Ursula von der Leyen est arrivée dimanche à Nuuk, la capitale du territoire autonome arctique pour une visite de deux jours lors de laquelle elle a rencontré les chefs des gouvernements danois et groenlandais.