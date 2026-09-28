DE
FR

En Nouvelle-Zélande
Un jeune phoque en détresse sauvé par la police

La police de Wellington est venue au secours d’un jeune phoque aperçu en train de traverser une route très fréquentée. L’animal a été récupéré puis relâché sain et sauf dans l’eau.
Publié: il y a 2 minutes
«Le jeune phoque semblait reconnaissant de cette aide», a expliqué la police.
Photo: New Zealand Police
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La police néo-zélandaise a indiqué lundi être venue au secours d’un jeune phoque qui traversait une route très fréquentée, avant de l’aider à regagner l’eau sain et sauf.

Le jeune phoque avait été aperçu par des habitants dimanche après-midi en train de traverser «dangereusement» une route à Wellington, a indiqué la police dans un communiqué.

L’animal a ensuite tenté de rejoindre l’eau, et la police est rapidement intervenue pour s’assurer qu’il y parvienne sans encombre. «Le jeune phoque semblait reconnaissant de cette aide», a ajouté la police.

«On m’a dit de me préparer à tout»

«Nos agents ont pu récupérer le phoque et le conduire en lieu sûr, où il a été relâché dans l’eau», a dit Miriam Bentley, de la police de Wellington. «Lorsque j’ai rejoint la police il y a 15 mois, on m’a dit de me préparer à tout. Je suppose que cela en est la preuve», a déclaré l’agent Taylor, qui a escorté le jeune phoque.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Les eaux qui entourent la Nouvelle-Zélande abritent plusieurs espèces de phoques, qui s’aventurent parfois sur le littoral. Face à la hausse des observations de phoques à terre autour de Wellington, la police a appelé le public à lui signaler tout autre phoque égaré et à ne pas tenter d’intervenir.

A lire aussi
Un chevreuil a été secouru mardi matin dans le lac Léman, au large de Cologny (GE).
Mission insolite
Un chevreuil sauvé in extremis de la noyade à Genève
6CBC541D-6F11-4863-B63C-09C261A9DA95.jpeg
4:22
Mission sauvetage en ville
Des passants sautent à l'eau pour sauver un chien de la noyade
Découvrez nos contenus sponsorisés
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus