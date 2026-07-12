DE
FR

Nouvelle trouvaille en Egypte
Une tombe vieille de 3000 ans découverte près de Louxor

Des archéologues ont découvert une tombe vieille de 3000 ans près de Louxor, en Égypte. Ce tombeau datant de la période ramesside pourrait se transformer en aubaine touristique, espère le gouvernement.
Publié: 22:17 heures
L'entrée de la tombe, découverte par une équipe archéologique néerlandaise.
Photo: Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des archéologues ont mis au jour une tombe vieille de 3000 ans près de la ville de Louxor, dans le sud de l'Egypte, ont annoncé dimanche les autorités, qui espèrent stimuler le tourisme grâce à une série de découvertes.

La tombe, celle d'un homme nommé Paser, a été révélée par une mission néerlandaise de l'université de Leiden, dans la nécropole thébaine de la région de Gourna, selon le ministère du Tourisme et des Antiquités.

Les spécialistes estiment, grâce au style artistique caractéristique de ses inscriptions, que la tombe date de la période ramesside, qui s'étend sur les XIXe et XXe dynasties.

Située à l'ouest d'un site funéraire connu, elle reprend la disposition traditionnelle des tombes privées thébaines du Nouvel Empire (1570-1069 av. J.-C.): une cour ouverte menant à une chapelle creusée dans la roche en forme de «T» inversé, avec des chambres funéraires sculptées au sous-sol.

Les archéologues ont découvert dans la cour plusieurs éléments architecturaux bien conservés, notamment un banc en briques crues destiné à accueillir une stèle funéraire et un escalier flanqué de rampes menant à l'entrée.

A l'intérieur, des inscriptions portant le nom de Paser le représentent adorant diverses divinités dans des sanctuaires, ainsi qu'assis avec son épouse devant une table d'offrandes.

L'équipe qui a procédé aux fouilles a indiqué poursuivre les travaux de documentation et d'étude afin de déterminer qui était Paser et de mieux comprendre l'époque historique et archéologique.

Cette découverte près de Louxor, l'un des sites archéologiques les plus importants du monde, a eu lieu alors que l'Egypte cherche à promouvoir de nouvelles découvertes pour stimuler le tourisme, ressource capitale de devises étrangères.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus