DE
FR

Nouveau président chilien
Jose Antonio Kast favorable à la fin de la «dictature» au Venezuela

Le président élu chilien d'extrême droite, Jose Antonio Kast, en visite à Buenos Aires, soutient 'toute situation qui met fin à une dictature' au Venezuela.
Publié: 16.12.2025 à 22:49 heures
Jose Antonio Kast estime que le régime de Maduro pose «un problème gigantesque» pour toute l'Amérique latine.
Photo: Anadolu via Getty Images

Le président élu d'extrême droite du Chili, Jose Antonio Kast, en première sortie diplomatique chez son voisin Javier Milei, a affirmé mardi qu'il soutient «toute situation qui met fin à une dictature», en référence au Venezuela. Ce régime pose, selon lui, «un problème gigantesque» pour toute l'Amérique latine.

«Je soutiens toute situation qui met fin à une dictature, une narco-dictature», a déclaré José Antonio Kast lors d'une conférence de presse dans un hôtel de Buenos Aires, en réponse à une question sur une éventuelle intervention d'un Etat extérieur au Venezuela. «Nous (le Chili) ne pouvons pas intervenir là-dedans, nous sommes un petit pays, mais nous sommes victimes de la terreur qu'implique vivre sous une dictature», a-t-il ajouté en référence à l'émigration vénézuélienne. «Ce n'est pas à nous de régler le problème, mais qui le fera pourra compter sur notre soutien.»

Présence militaire US

Depuis août, les Etats-Unis ont déployé dans les Caraïbes une importante présence militaire, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis. Caracas estime qu'il s'agit d'une opération visant à évincer le président Nicolas Maduro du pouvoir et s'emparer des immenses réserves de pétrole du pays.

Se référant au problème de l'immigration irrégulière au Chili, dont une grande partie d'origine vénézuélienne, M. Kast a dit avoir exposé à divers présidents de la région «le besoin d'une coordination pour ouvrir un corridor humanitaire afin de renvoyer ces personnes dans leurs pays respectifs».

A lire aussi
Maduro appelle le nouveau président du Chili à respecter les migrants vénézuéliens
«Faites attention!»
Maduro appelle le président élu chilien à respecter les migrants vénézuéliens
Avec l'élection de José Antonio Kast, l'extrême droite est de retour au Chili
«Pinochet sans uniforme»
Le leader d'extrême droite José Antonio Kast élu président du Chili

Mardi avant de quitter Santiago pour Buenos Aires, José Antonio Kast avait engagé sa première passe d'armes diplomatique avec le Nicolas Maduro, le qualifiant de «narcodictateur» et balayant les mises en garde du président vénézuélien sur sa politique migratoire qui, dit-il, le laissent «indifférent».

La veille, Nicolas Maduro avait interpellé le président chilien élu dimanche, un ultraconservateur assumé, lui enjoignant: «Faites attention à ne pas toucher à un seul cheveu d'un Vénézuélien. Les Vénézuéliens, on les respecte!» Sept millions de Vénézuéliens, sur une population de 30 millions, ont, selon l'ONU, quitté leur pays en proie à une interminable crise politique et économique.

«Priorités»

A Buenos Aires, Jose Antonio Kast a été reçu par son voisin et homologue argentin, l'ultralibéral Javier Milei, une première sortie diplomatique marquant symboliquement la proximité idéologique entre les deux dirigeants du cône sud.

Lors de leur réunion, MM. Milei et Kast ont «établi des priorités en matière de sécurité régionale et frontalière, de lutte contre la criminalité organisée transnationale, de promotion du commerce et des investissements, et de coopération dans des secteurs clés de l'économie», a communiqué la présidence argentine.

Après sa rencontre avec M. Milei, Jose Antonio Kast, qui est accompagné d'une délégation d'investisseurs chiliens, devait rencontrer des entrepreneurs locaux des secteurs de l'industrie, de l'énergie, du commerce et de l'agriculture notamment. Le Chili est le 5e partenaire commercial de l'Argentine, loin derrière le Brésil et la Chine, et après les Etats-Unis et l'Union européenne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus