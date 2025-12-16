Nicolás Maduro a comparé le président élu chilien José Antonio Kast à Hitler et l’a sommé de «respecter les Vénézuéliens», après que Kast ait promis d’expulser près de 340’000 migrants illégaux, principalement vénézuéliens, et de lutter contre la criminalité.

Maduro appelle le nouveau président du Chili à respecter les migrants vénézuéliens

«Les Vénézuéliens, on les respecte!»

AFP Agence France-Presse

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé lundi le nouveau président élu du Chili, qui a promis d'expulser en masse les migrants illégaux, à «respecter les Vénézuéliens», comparant le programme politique de José Antonio Kast à celui du leader nazi Adolf Hitler.

«Vous pouvez être un partisan d'(Adolf) Hitler et avoir été éduqué dans les valeurs d'Hitler, vous pouvez être un pinochetiste convaincu et déclaré, mais faites attention à ne pas toucher à un seul cheveu d'un Vénézuélien. Les Vénézuéliens, on les respecte!», a déclaré Nicolás Maduro à l'adresse de José Antonio

Pendant sa campagne, José Antonio Kast avait promis d'expulser près de 340'000 migrants sans papiers, principalement des Vénézuéliens, et de s'attaquer à la criminalité dans le pays sud-américain.