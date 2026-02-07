DE
FR

En quelques jours
Deux attaques armées font trente morts dans le centre du Nigeria

Trente personnes ont été tuées cette semaine lors de deux attaques armées visant des marchés au centre du Nigeria. Ces violences s’inscrivent dans un contexte d’affrontements récurrents entre communautés.
Publié: 13:01 heures
La région connaît une recrudescence de violences depuis plusieurs mois (Image d'Illustration).
Photo: AFP
AFP

Trente personnes ont été tuées cette semaine au Nigeria lors de deux attaques de villages dans le centre du pays, une région en proie à des affrontements intercommunautaires, ont rapporté les autorités et des médias locaux.

Des hommes armés ont tué au moins 13 commerçants vendredi après-midi à Anwase, une localité du district de Kwande, dans l'Etat de Benue, a affirmé à l'AFP Ibi Andrew, assistant du président du gouvernement local.

Il a expliqué que des bandits présumés avaient pris d'assaut le marché «et ouvert le feu sur les gens au hasard».

Recrudescence de violence

«Treize personnes ont été tuées. L'attaque a laissé les commerçants et les habitants traumatisés, avec des biens détruits et des familles à la recherche de leurs proches disparus», a précisé M. Ibi Andrew à l'AFP.

A lire aussi
Des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans un village
Attaque sanglante au Nigéria
Des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans un village
La police nigériane reconnaît un enlèvement de masse de chrétiens
Plus de 100 kidnappings
La police nigériane reconnaît un enlèvement de masse de chrétiens

Mardi, des hommes armés ont attaqué le marché de Mbaikyor, une localité voisine, dans le même district de Kwande, tuant 17 personnes dont un policier, ont rapporté deux habitants et des médias locaux.

La région connaît une recrudescence de violences depuis plusieurs mois entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs sédentaires, principalement chrétiens, pour le contrôle des terres et des ressources.

Le reflet de dynamiques complexes

Bien que souvent présentés comme des affrontements communautaires, ces conflits résultent en réalité de dynamiques plus complexes: des rivalités foncières aggravées par le changement climatique, la prolifération des armes légères et l'absence de réponses durables de la part de l'État nigérian.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus