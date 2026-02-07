Trente personnes ont été tuées cette semaine lors de deux attaques armées visant des marchés au centre du Nigeria. Ces violences s’inscrivent dans un contexte d’affrontements récurrents entre communautés.

AFP

Trente personnes ont été tuées cette semaine au Nigeria lors de deux attaques de villages dans le centre du pays, une région en proie à des affrontements intercommunautaires, ont rapporté les autorités et des médias locaux.

Des hommes armés ont tué au moins 13 commerçants vendredi après-midi à Anwase, une localité du district de Kwande, dans l'Etat de Benue, a affirmé à l'AFP Ibi Andrew, assistant du président du gouvernement local.

Il a expliqué que des bandits présumés avaient pris d'assaut le marché «et ouvert le feu sur les gens au hasard».

Recrudescence de violence

«Treize personnes ont été tuées. L'attaque a laissé les commerçants et les habitants traumatisés, avec des biens détruits et des familles à la recherche de leurs proches disparus», a précisé M. Ibi Andrew à l'AFP.

Mardi, des hommes armés ont attaqué le marché de Mbaikyor, une localité voisine, dans le même district de Kwande, tuant 17 personnes dont un policier, ont rapporté deux habitants et des médias locaux.

La région connaît une recrudescence de violences depuis plusieurs mois entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs sédentaires, principalement chrétiens, pour le contrôle des terres et des ressources.

Le reflet de dynamiques complexes

Bien que souvent présentés comme des affrontements communautaires, ces conflits résultent en réalité de dynamiques plus complexes: des rivalités foncières aggravées par le changement climatique, la prolifération des armes légères et l'absence de réponses durables de la part de l'État nigérian.



