Deux guides népalais ont été retrouvés sans vie après une avalanche qui a balayé le camp de base du Himlung. Les recherches ont repris lundi pour tenter de retrouver 14 personnes toujours portées disparues.

Une quinzaine de disparus après une avalanche au Népal

Une quinzaine de disparus après une avalanche au Népal

AFP

Les recherches ont repris lundi au camp de base du Himlung, au Népal, pour retrouver les 14 membres du personnel d’une expédition portés disparus après une avalanche, la veille, qui a coûté la vie à deux guides. Le camp de base de ce sommet de 7126 mètres, situé près de la frontière avec le territoire chinois du Tibet, a été balayé dimanche matin par une avalanche qui a enseveli les tentes sous une épaisse couche de neige.

«Deux corps ont été retrouvés», a déclaré à l’AFP Tul Singh Gurung, président de l’Association nationale des guides de montagne du Népal. Les recherches ont été suspendues dimanche à la tombée de la nuit et ont repris pour retrouver les 14 membres du personnel népalais de l’expédition toujours portés disparus, a-t-il poursuivi. «Une équipe de huit guides de montagne y participe», a-t-il ajouté.

Conditions météorologiques difficiles

L’alpiniste Mingma G Sherpa, qui dirige les secours, a indiqué que les opérations sont compliquées par des conditions météorologiques difficiles. «Nous aurions pu sauver des vies mais, en raison du mauvais temps, nous n’avons atteint le site de l’accident que dans la soirée» dimanche, a-t-il écrit sur Facebook.

Mingma G Sherpa a précisé que les deux personnes décédées étaient des guides, tandis que les 14 disparus étaient des membres du personnel de cuisine travaillant au camp de base, tous de nationalité népalaise.

Pluies diluviennes

Dimanche, l’organisateur de l’expédition avait indiqué qu’au moins 10 personnes étaient portées disparues. Le pays himalayen est encore sous le choc de la crue dévastatrice du 26 août, qui a balayé des villages entiers, faisant plus de 1400 morts et plus de 6000 disparus.

Depuis jeudi, il est frappé par des pluies diluviennes et incessantes ayant emporté des routes et provoqué des glissements de terrain, faisant au moins 21 morts, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes.

Le Népal abrite huit des 14 plus hauts sommets du monde et les alpinistes étrangers affluant sur ses montagnes constituent une source majeure de revenus pour ce pays largement rural.