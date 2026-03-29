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Blanchiment d'argent
Au Népal, nouvelle arrestation d'un membre de l'ancien gouvernement

Au Népal, les arrestations de l'ancienne équipe au pouvoir se poursuivent. Dimanche, l'ex-ministre de l'Energie a été interpellé pour blanchiment d'argent, après la prise de pouvoir de Balendra Shah.
Publié: il y a 21 minutes
L'ex-ministre de l'Energie du Népal a a été arrêté. (Image symbolique)
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

Après les anciens Premier ministre et ministre de l'Intérieur, au tour de celui de l'Energie: les arrestations de membres de l'ancienne équipe au pouvoir se sont poursuivies dimanche au Népal, deux jours après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement issu des législatives.

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Grand vainqueur du scrutin du 5 mars, Balendra Shah, 35 ans, a pris vendredi les rênes du pays, six mois après l'insurrection des jeunes de la Génération Z contre la corruption et le chômage, qui avait fait chuter son prédécesseur.

Emeutes réprimées

Samedi à l'aube, l'ex-Premier ministre KP Sharma Oli et son ancien ministre de l'Intérieur Ramesh Lekhak ont été interpellés dans le cadre d'une enquête ouverte sur la répression des émeutes des 8 et 9 septembre derniers, qui se sont soldées par la mort d'au moins 76 personnes. Toujours en garde à vue dimanche, les deux hommes, qui ont nié toute responsabilité dans ces événements, n'ont pas encore été formellement inculpés.

Dimanche, c'est leur ancien collègue à l'Energie, Deepak Khadka, qui a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte après la découverte d'argent liquide à son domicile pendant les émeutes de septembre, a annoncé le nouveau ministre de l'Intérieur Sudan Gurung.

Blanchiment d'argent

«Il a été arrêté ce matin dans un dossier de blanchiment d'argent», a confirmé à l'AFP un porte-parole de la police judiciaire népalaise (CIB), Shiv Kumar Shrestha, sans donner d'autre détail sur les investigations en cours.

Dans un rapport publié en intégralité dans la presse cette semaine, une commission d'enquête nommée par les autorités de transition a recommandé des poursuites pénales contre KP Sharma Oli, Ramesh Lekhak et l'ex-chef de la police.

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