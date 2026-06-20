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Après deux ans d'arrêt
En Islande, la chasse à la baleine recommence

Le baleinier Hvalur a repris la chasse à la baleine en Islande, vendredi, après deux ans de pause. Cette pratique controversée, dénoncée par des ONG, pourrait être interdite par une loi attendue cet automne.
Publié: 20:41 heures
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Dernière mise à jour: 20:42 heures
La chasse se déroule entre mi-juin et mi-septembre.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le baleinier Hvalur, l'un des deux derniers d'Islande, a levé l'ancre pour aller chasser la baleine après deux ans d'arrêt, ont rapporté samedi la presse locale et des militants. Les deux bateaux ont appareillé vendredi soir après avoir testé auparavant leurs harpons, selon les médias islandais MBL et RUV.

Un manifestant s'était attaché au mât de l'un de ces navires à son départ du port de Reykjavik avant d'en redescendre dans la soirée et de se faire escorter par la police, selon RUV. Régulièrement épinglée par des associations de défense des animaux, l'Islande fait partie des trois seuls pays autorisant encore la chasse commerciale à la baleine, avec la Norvège et le Japon.

La chasse, qui se déroule entre mi-juin et mi-septembre, n'avait pas eu lieu en Islande en 2024 et 2025 en raison d'une situation économique difficile et d'une rentabilité jugée insuffisante.

«Profondément décourageant»

L'Institut de recherche marine et d'eau douce (Marine and Freshwater Research Institute) d'Islande a publié ses recommandations pour la saison 2026: les captures annuelles de rorquals communs ne devraient pas dépasser les 150 individus.

Cela représente une baisse de 28% par rapport aux recommandations précédentes entre 2018 et 2025. Pour les petits rorquals, la barre est fixée à 168 individus, soit une baisse de 23%.

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«Il est profondément décourageant de voir le navire baleinier islandais quitter le port pour entamer une nouvelle saison de chasse à la baleine, malgré les preuves accablantes qu'il n'existe aucune manière humaine de tuer une baleine et que ces géants des océans subiront très probablement une mort atroce pour une viande que presque personne en Islande ne souhaite manger», a déploré auprès de l'AFP Joanna Swabe, directrice Europe des affaires publiques au sein de l'ONG Humane World for Animals.

L'Islande va introduire un projet de loi visant à interdire la chasse à la baleine cet automne.

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