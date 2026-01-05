DE
FR

Un parti «relais» de l'armée
Au Myanmar, le parti projunte USDP en tête de la première phase des législatives

Selon des résultats officiels publiés lundi, l’USDP, principal parti pro-junte au Myanmar, a remporté la première phase des élections législatives, obtenant plus de 87 % des sièges de la chambre basse concernés.
Publié: il y a 35 minutes
De nombreux analystes décrivent l'USDP comme un relais civil de l'armée.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le principal parti projunte au Myannar, l'USDP, a remporté la première phase des élections législatives dans ce pays, selon des résultats officiels publiés lundi, ce parti décrochant plus de 87% des sièges de la chambre basse inclus dans cette phase.

Le parti de l'Union, de la solidarité et du développement (USDP) remporte 89 des 102 sièges de la chambre basse inclus dans la première phase du scrutin, selon un décompte de l'AFP basé sur des résultats officiels publiés de vendredi à lundi. Le reste a été majoritairement remporté par une poignée de partis représentant des minorités ethniques. Deux autres étapes de ce scrutin sont prévues les 11 et 25 janvier.

De nombreux analystes décrivent l'USDP comme un relais civil de l'armée. L'armée dirige le Myanmar depuis son indépendance en 1948, en dehors d'un interlude démocratique entre 2011 et 2021 qui avait suscité une vague de réformes et d'optimisme pour l'avenir du pays d'Asie du Sud-Est.

A lire également
La junte birmane accuse des rebelles d'avoir mené des attaques
Le jour des élections
La junte birmane accuse des rebelles d'avoir mené des attaques
La jeunesse birmane critique la tenue d'élections «injustes»
Scrutin boudé par la jeunesse
Les élections en Birmanie marquées par la répression

Mais quand la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d'Aung San Suu Kyi a largement devancé les candidats proches des militaires aux élections de 2020, le général Min Aung Hlaing s'est emparé du pouvoir, invoquant une fraude électorale généralisée.

Âgée de 80 ans, Aung San Suu Kyi purge une peine de 27 ans de prison pour plusieurs condamnations allant de la corruption à la violation de règles anti-Covid.

Selon le Réseau asiatique pour des élections libres, 90% des sièges avaient été remportés en 2020 par des partis qui ne figurent pas cette fois sur les bulletins après avoir été dissous par l'armée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus