Selon des résultats officiels publiés lundi, l’USDP, principal parti pro-junte au Myanmar, a remporté la première phase des élections législatives, obtenant plus de 87 % des sièges de la chambre basse concernés.

Au Myanmar, le parti projunte USDP en tête de la première phase des législatives

AFP Agence France-Presse

Le principal parti projunte au Myannar, l'USDP, a remporté la première phase des élections législatives dans ce pays, selon des résultats officiels publiés lundi, ce parti décrochant plus de 87% des sièges de la chambre basse inclus dans cette phase.

Le parti de l'Union, de la solidarité et du développement (USDP) remporte 89 des 102 sièges de la chambre basse inclus dans la première phase du scrutin, selon un décompte de l'AFP basé sur des résultats officiels publiés de vendredi à lundi. Le reste a été majoritairement remporté par une poignée de partis représentant des minorités ethniques. Deux autres étapes de ce scrutin sont prévues les 11 et 25 janvier.

De nombreux analystes décrivent l'USDP comme un relais civil de l'armée. L'armée dirige le Myanmar depuis son indépendance en 1948, en dehors d'un interlude démocratique entre 2011 et 2021 qui avait suscité une vague de réformes et d'optimisme pour l'avenir du pays d'Asie du Sud-Est.

Mais quand la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d'Aung San Suu Kyi a largement devancé les candidats proches des militaires aux élections de 2020, le général Min Aung Hlaing s'est emparé du pouvoir, invoquant une fraude électorale généralisée.

Âgée de 80 ans, Aung San Suu Kyi purge une peine de 27 ans de prison pour plusieurs condamnations allant de la corruption à la violation de règles anti-Covid.

Selon le Réseau asiatique pour des élections libres, 90% des sièges avaient été remportés en 2020 par des partis qui ne figurent pas cette fois sur les bulletins après avoir été dissous par l'armée.