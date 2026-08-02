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Les festivités tournent au vinaigre
Un festival de trance psychédélique écourte sa programmation après deux décès

Le festival Ozora en Hongrie, un des plus grands événements de musique trance d'Europe, a annulé ses concerts après deux décès survenus ce week-end, dont un probablement lié à la chaleur.
Publié: 15:01 heures
Les organisateurs du festival ont décidé de mettre un terme aux festivités à partir de minuit. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les organisateurs du festival psychédélique Ozora, l'un des plus grands rassemblements de musique trance d'Europe qui se tient en Hongrie, ont décidé dimanche de mettre fin à l'ensemble des concerts à partir de minuit après deux décès survenus pendant l'événement.

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Samedi, un Américain de 45 ans est monté sur l'une des structures décoratives entourant la scène principale avant de faire une chute mortelle, a indiqué la police au site d'information régional hongrois FEOL. Les autorités et les organisateurs estiment que l'homme s'est probablement donné la mort de manière intentionnelle.

Alerte maximale de chaleur

Plus tôt dans la journée, une Hongroise de 39 ans a été victime d'un malaise, «probablement en raison de la chaleur intense», et les tentatives de réanimation ont échoué, selon FEOL. «A la lumière de ces événements tragiques, tous les programmes musicaux prendront fin à minuit ce soir», ont-ils indiqué dans un communiqué.

Le festival Ozora, qui se tient depuis le 24 juillet à Dádpuszta, dans le centre de la Hongrie, accueillait dimanche sa dernière journée complète de programmation, les derniers concerts devant se poursuivre jusqu'aux premières heures de lundi. La Hongrie est placée depuis jeudi sous son niveau d'alerte maximale pour la chaleur, avec des températures atteignant jusqu'à 40°C au cours du week-end.

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