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MTV Video Music Awards
Taylor Swift devient l'artiste la plus récompensée

Taylor Swift a marqué les MTV Video Music Awards dimanche en remportant trois nouveaux prix, atteignant un record de 33 trophées. Elle a dédié sa «Vidéo de l’année» à Dolly Parton, décédée récemment.
Publié: 07:43 heures
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Taylor Swift a déjà remporté un total de 33 statuettes durant sa carrière.
Photo: ActionPress
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ATS Agence télégraphique suisse

Taylor Swift est devenue dimanche l'artiste la plus récompensée aux MTV Video Music Awards, lors d'une cérémonie où la superstar a rendu hommage à Dolly Parton.

Agée de 36 ans, la chanteuse était à égalité avec Beyoncé avec 30 statuettes. Mais l'interprète de «The Fate of Ophelia» en a remporté trois de plus dimanche, dont les tout premiers «Artist Director Honors» pour son travail de réalisation et de narration visuelle.

Taylor Swift a également remporté le prix de la «Vidéo de l'année», qu'elle a dédié à la légende de la musique country Dolly Parton, récemment décédée. «Dans chacune des chansons qu'elle a écrites, sa narration était d'une telle intensité», a-t-elle déclaré, ajoutant que Dolly Parton avait «géré sa célébrité avec tant de grâce, d'amour et de gratitude». La star en a profité pour dévoiler le clip de son nouveau single, «Patient Zero», dans lequel apparaissent les acteurs Colin Farrell et Dakota Johnson.

Taylor Swift, qui connaît une année faste marquée par son somptueux mariage avec Travis Kelce, s'est toutefois inclinée dans plusieurs catégories reines, notamment celle d'Artiste de l'année, décrochée par Madonna.

Un prix honorifique pour Nirvana

Au moment de recevoir le prix de la «Meilleure collaboration», Madonna et Sabrina Carpenter ont plaisanté sur la manière dont la star de 68 ans avait contacté la seconde par message privé sur les réseaux sociaux pour la convaincre d'entrer en studio.

Nirvana a reçu le prix honorifique «Video Vanguard Award» pour l'ensemble de son oeuvre, devenant le premier groupe à décrocher cette distinction depuis plus de 20 ans. Le leader du groupe de grunge, Kurt Cobain, s'est suicidé en 1994, après avoir rencontré un succès planétaire avec les albums «Nevermind» et «In Utero».

L'artiste thaïlandaise Lisa, ancienne membre du groupe Blackpink, a remporté le prix de la meilleure chanson pop pour Dream, en duo avec Kentaro Sakaguchi. Le rappeur Snoop Dogg animait la cérémonie, diffusée sur CBS et MTV.

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