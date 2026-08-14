Washington menace l'Iran d'un «isolement économique comme le monde n'en a jamais vu»
Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a menacé jeudi de soumettre l'Iran à un isolement économique «comme le monde n'en a jamais vu», avec de nouvelles mesures attendues «la semaine prochaine», en plus du blocus dans le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.
«Ce sera une combinaison d'un isolement économique comme le monde n'en a jamais vu et de la poursuite du blocus dans le détroit d'Ormuz, qui empêchera quoi que ce soit d'entrer ou de sortir des ports iraniens», a déclaré Scott Bessent sur la chaîne conservatrice Newsmax.
«Restez à l'écoute, d'autres annonces arrivent la semaine prochaine», a-t-il ajouté, sans préciser la nature de ces nouvelles mesures. Le ministre a présenté sa stratégie comme la combinaison de deux leviers, l'asphyxie financière et le blocus physique, citant en comparaison Cuba et le Venezuela: «Le Venezuela s'est immédiatement effondré quand nous avons imposé le blocus», s'est-il félicité.
Ce durcissement tranche avec les propos tenus par le même Scott Bessent le 4 août, quand il évoquait sur CNBC un possible accord avec Téhéran «aujourd'hui ou demain» pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Ces déclarations avaient fait grimper Wall Street et chuter les cours du pétrole.
Source: AFP
Vance dit que face à l'Iran, «l'objectif numéro un» est désormais d'agir sur le pétrole
Le vice-président J.D. Vance a déclaré jeudi dans un entretien télévisé que «l'objectif numéro un» des Etats-Unis face à l'Iran était de peser sur le prix du pétrole, tandis que le programme nucléaire était l'«objectif numéro deux» «Le pétrole a baissé et il est beaucoup plus bas que les sommets atteints au début du conflit. Voilà l'objectif numéro un, faire en sorte que le pétrole et l'essence restent bon marché pour les Américains», a-t-il dit sur la chaîne Fox News.
«Et ensuite l'objectif numéro deux est évidemment d'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire», a ajouté J.D. Vance, en déclarant: «Je pense que nous sommes en train de réaliser ces deux objectifs.»
Le vice-président s'est rangé, au sein de l'administration de Donald Trump, dans le camp des plus sceptiques sur l'offensive déclenchée fin février face à l'Iran. Ses derniers propos semblent toutefois confirmer la voie plus attentiste désormais privilégiée par le président américain, qui consiste à maintenir une forte pression économique sur l'Iran.
«Parfois nous sommes concentrés sur la partie énergétique. (...) Parfois nous sommes concentrés sur la nature militaire, mais parfois nous sommes concentrés sur le programme nucléaire», a encore dit J.D. Vance, en assurant que le président américain avait à sa disposition «beaucoup d'outils», et qu'il les utilisait «de manière très sélective, très stratégique»
Source: AFP
Les Emirats dénoncent une attaque iranienne contre deux navires dans le détroit d'Ormuz
Les Emirats arabes unis ont dénoncé vendredi une attaque par l'Iran de deux navires affiliés à la compagnie pétrolière publique Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) qui franchissaient le détroit d'Ormuz, évoquant «des actes de piraterie» des Gardiens de la Révolution iraniens.
«Les Emirats arabes unis ont fermement condamné et dénoncé l'attaque hostile iranienne qui a visé deux navires affiliés à ADNOC alors qu'ils traversaient le détroit d'Ormuz, aucune blessure n'ayant été signalée», a indiqué le ministère des Affaires étrangères émirati dans un communiqué.
«Le ciblage de la navigation commerciale et l'utilisation du détroit d'Ormuz comme outil de coercition ou de chantage économiques représentent des actes de piraterie commis par le corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran, et constituent une menace directe pour la stabilité de la région, de ses peuples, ainsi que pour la sécurité énergétique mondiale», a-t-il écrit.
Abou Dhabi demande à l'Iran de «rouvrir complètement et sans condition le détroit d'Ormuz afin de préserver la sécurité régionale et de maintenir la stabilité de l'économie et du commerce mondiaux». L'attaque a eu lieu jeudi soir, selon l'agence WAM, qui cite la compagnie.
Source: AFP
Les Houthis revendiquent une frappe de drones sur une raffinerie saoudienne
Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué jeudi une frappe de drones sur une raffinerie du géant pétrolier Aramco, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, selon l'agence de presse Saba, affiliée à ces rebelles yéménites.
Le site de Jazan (sud-ouest) a été ciblé «en réponse à la violation par l'ennemi saoudien de l'espace aérien yéménite et de la souveraineté du pays», a déclaré une source militaire, citée par l'agence.
Source: AFP
L'Iran affirme contrôler le détroit d'Ormuz après les déclarations de Trump sur un contrôle américain
Un haut responsable iranien a affirmé jeudi que le détroit d'Ormuz restait sous le contrôle de l'Iran, après que le président américain Donald Trump a revendiqué la veille le contrôle américain de ce détroit stratégique.
«Aujourd'hui, vous voyez que le détroit d'Ormuz est sous la gestion et le contrôle de la République islamique, et que notre pays poursuit sa trajectoire en toute sécurité», a déclaré selon la télévision d'Etat Hossein Taeb, chef des forces paramilitaires du Bassidj, affiliées aux Gardiens de la Révolution, la puissante force armée de la République islamique.
Source: AFP
Trump assure que les Etats-Unis «vont garder» un contrôle «total» du détroit d'Ormuz
Donald Trump a répété mercredi sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis avaient un contrôle "total" du détroit d'Ormuz et allaient le «garder».
«Les Etats-Unis ont un contrôle total du détroit d'Ormuz. JE PENSE QUE NOUS ALLONS LE GARDER! Tout le monde qualifie notre blocus naval de 'mur d'acier' et l'Iran ne peut rien faire contre ça», a assuré le président américain, qui semble désormais miser sur les effets à long terme de la pression économique sur Téhéran plutôt que sur de nouvelles offensives militaires ou diplomatiques à court terme.
Source: AFP
26 pays, dont la France, le Royaume-Uni et le Canada, condamnent les exécutions de manifestants en Iran
L'Union européenne et 26 pays dont la France, le Royaume-Uni et le Canada, ont condamné mercredi les exécutions judiciaires de manifestants en Iran, qui se sont multipliées récemment.
Ces pays «condamnent avec la plus grande fermeté les exécutions de manifestants qui se poursuivent et le recours à la peine de mort par la République islamique d'Iran», destiné à «faire taire les dissidents, intimider des communautés et punir des personnes exerçant leurs droits fondamentaux», ont écrit les signataires dans une déclaration conjointe.
«Nous appelons le régime iranien à cesser immédiatement d'appliquer la peine de mort et à libérer sans délai toutes les personnes arbitrairement détenues», ajoutent-ils, demandant aussi à Téhéran d'«écouter la voix de son peuple, qui réclame le changement».
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir avoir tiré sur un navire qui violait son blocus des ports iraniens
L'armée américaine a annoncé mardi avoir tiré sur un navire battant pavillon du Panama qui tentait de s'approcher d'un port iranien en violation du blocus instauré par Washington. Un hélicoptère a tiré deux missiles sur la salle des machines du bateau cargo, le Vela Nova, après que son équipage a «ignoré» les avertissements américains, précise le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, dans un communiqué publié sur X.
C'est la troisième fois que l'armée américaine utilise la force pour faire respecter son blocus des ports iraniens depuis sa remise en place le 14 juillet. Depuis, les forces américaines affirment avoir redirigé 55 navires qui tentaient de passer.
Lors de la première mise en place du blocus, entre mi-avril et mi-juin, l'armée américaine avait tiré sur neuf navires et redirigé plus de 140 autres. Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois assuré mardi soir que les Etats-Unis exerçaient un «contrôle total» sur le détroit d'Ormuz, voie stratégique dont l'Iran a restreint l'accès après l'offensive américano-israélienne de fin février.
«Nous avons un contrôle total du détroit d'Ormuz actuellement. Ils n'en ont pas le contrôle. Nous en avons le contrôle total, nous le possédons», a-t-il déclaré à des journalistes.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir avoir tiré sur un navire qui violait son blocus des ports iraniens
L'armée américaine a annoncé mardi avoir tiré sur un navire battant pavillon du Panama qui tentait de s'approcher d'un port iranien en violation du blocus instauré par Washington.
Un hélicoptère a tiré deux missiles sur la salle des machines du bateau cargo, le Vela Nova, après que son équipage a «ignoré» les avertissements américains, précise le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, dans un communiqué publié sur X.
Source: AFP
Deux blessés après une double frappe israélienne au Liban
Une double frappe israélienne dans le sud du Liban a blessé deux personnes mardi et endommagé une ambulance, a annoncé le ministère libanais de la santé, qui a condamné la «poursuite du ciblage» des secouristes par le pays voisin.
Ces frappes sont les dernières en date dans le conflit entre Israël et le Hezbollah pro-iranien malgré la trêve en cours. Selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), l'une d'elles a visé un véhicule dans la ville méridionale de Nabatiyé.
Le ministère a précisé que l'armée israélienne avait frappé à nouveau lorsque des secouristes de l'Association des scouts Risala, liée au mouvement Amal allié au Hezbollah, sont arrivés sur les lieux, endommageant leur ambulance. Il a «réitéré sa condamnation de la poursuite par l'ennemi du ciblage des équipes de secours, qui constitue une violation inacceptable du droit international humanitaire et de toutes les normes internationales».
La Défense civile libanaise a par ailleurs déclaré que ses membres avaient été pris pour cible par une attaque de drone alors qu'ils tentaient d'éteindre un feu de broussailles dans la région de Nabatiyé. Personne n'a été blessé, mais les équipes ont été contraintes de quitter les lieux. L'Ani a aussi signalé une détonation et des tirs d'artillerie dans d'autres zones du sud.
Source: AFP
Un navire touché par un «projectile» en mer Rouge, des victimes à déplorer
Un navire a été ciblé près du détroit de Bab el-Mandeb, au large des côtes sud du Yémen, a annoncé mardi la société de sécurité britannique Vanguard Tech, faisant état d'au moins deux morts.
«Deux membres d'équipage, un Pakistanais et un Indonésien, ont été tués, tandis que quatre autres, dont trois Pakistanais et un Indonésien, ont été blessés», a précisé l'agence. «La marine yéménite a ensuite été dépêchée sur place pour porter secours au navire et a essuyé des tirs, ce qui a fait une victime supplémentaire».
L'agence maritime britannique UKMTO avait rapporté plus tôt qu'un cargo avait été «touché par un projectile d'origine inconnue, qui a causé des victimes», selon un communiqué ne précisant pas le nombre de morts et de blessés.
Les garde-côtes yéménites à Mokha ont de leur côté signalé trois morts dans l'attaque qu'ils ont attribuée aux rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran. «Nous avons réussi à secourir le reste de l'équipage», a ajouté cette source.
Source: AFP