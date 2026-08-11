Un navire touché par un «projectile» en mer Rouge, des victimes à déplorer

Un navire a été ciblé près du détroit de Bab el-Mandeb, au large des côtes sud du Yémen, a annoncé mardi la société de sécurité britannique Vanguard Tech, faisant état d'au moins deux morts.

«Deux membres d'équipage, un Pakistanais et un Indonésien, ont été tués, tandis que quatre autres, dont trois Pakistanais et un Indonésien, ont été blessés», a précisé l'agence. «La marine yéménite a ensuite été dépêchée sur place pour porter secours au navire et a essuyé des tirs, ce qui a fait une victime supplémentaire».

L'agence maritime britannique UKMTO avait rapporté plus tôt qu'un cargo avait été «touché par un projectile d'origine inconnue, qui a causé des victimes», selon un communiqué ne précisant pas le nombre de morts et de blessés.

Les garde-côtes yéménites à Mokha ont de leur côté signalé trois morts dans l'attaque qu'ils ont attribuée aux rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran. «Nous avons réussi à secourir le reste de l'équipage», a ajouté cette source.

Source: AFP