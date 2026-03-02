Nouvelle série de puissantes explosions à Téhéran, la télévision publique «demantelée» selon Israël

Quatre puissantes explosions ont été entendues et ressenties dans la nuit de lundi à mardi dans le nord de Téhéran par des journalistes de l'AFP, après une série d'explosions quelques minutes plus tôt dans plusieurs quartiers. Ces explosions ont été entendues mardi vers 01h15 (21h45 GMT lundi). La cible visée n'était pas claire à ce stade.

La télévision étatique a été frappée. L'armée israélienne a affirmé dans la nuit de lundi à mardi avoir «frappé et démantelé» le siège de la radio-télévision publique iranienne (IRIB) dans le nord de Téhéran. «Il y a peu de temps, l'armée de l'air a frappé et démantelé le centre de communications du régime terroriste iranien», indique un communiqué militaire accompagné d'une infographie du bâtiment dont elle avait appelé un peu plus tôt à évacuer la zone.

Israël a aussi appelé les habitants d'une trentaines de villes du Sud du Liban à évacuer.

Source: AFP