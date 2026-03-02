Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 52 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que six soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
«Tout navire qui franchira le détroit d'Ormuz brûlera»: les Gardiens de la Révolution menacent
Un général des Gardiens de la Révolution a menacé lundi de «brûler tout navire» tentant de franchir le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial fermé de facto par la guerre au Moyen-Orient, et de bloquer toute exportation pétrolière du Golfe.
«Nous attaquerons également les oléoducs et nous ne laisserons pas une seule goutte de pétrole quitter la région», a affirmé le général Sardar Jabbari sur le compte Telegram des Gardiens, ajoutant que les prix du pétrole allaient «atteindre 200 dollars dans les jours qui viennent».
Source: AFP
Les USA ont frappé plus de 1250 cibles en 48 heures
Les Etats-Unis ont frappé plus de 1250 cibles dans les premières 48 heures du conflit contre l'Iran, a déclaré lundi l'armée américaine. Plus de 1000 cibles avaient déjà été frappées au premier jour de l'opération militaire, selon le chef d'état-major américain Dan Caine.
Les cibles comprennent des centres de commandement et de contrôle, des sites de missiles balistiques, des navires et sous-marins, ainsi que des sites de missiles antinavires, selon des données publiées par le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
De son côté, l'Iran affirme avoir visé à ce stade plus de 500 cibles dans la région liées aux Etats-Unis et à Israël. Les Gardiens de la Révolution ont affirmé lundi avoir lancé «plus de 700 drones et des centaines de missiles».
Israël, quant à lui, a indiqué que son armée de l'air avait déjà attaqué plus de 600 cibles en Iran depuis samedi. L'Etat hébreu a notamment attaqué 20 sites liés aux dirigeants militaires iraniens, plus de 200 systèmes de défense antiaérienne et plus de 150 batteries de missiles sol-sol.
Au Liban, plus de 30 cibles liées au Hezbollah ont été visées par Israël. Tsahal a mobilisé plus de 110'000 réservistes en vue des combats sur différents fronts.
Source: AFP
Trump ouvert à l'idée d'envoyer des troupes au sol «si nécessaire»
Donald Trump a dit lundi qu'il enverrait des troupes américaines au sol en Iran «si c'était nécessaire», et assuré que les Etats-Unis avaient les «capacités» nécessaires pour une guerre qui durerait plus que les quatre à cinq semaines évoquées la veille.
Il a assuré par ailleurs que la «grande vague» de l'offensive américaine était encore à venir.
Le ministre de la Défense Pete Hegseth avait auparavant déclaré pendant une conférence de presse qu'aucun soldat américain ne se trouvait actuellement sur le territoire iranien, mais affirmé que les Etats-Unis iraient «aussi loin que nécessaire».
«Je n'ai pas le trac en matière de troupes au sol, comme tous ces présidents qui disent 'il n'y aura pas de troupes au sol'. Je ne dis pas ça», a confié de son côté le président américain au «New York Post».
Source: AFP
Nouvelle série de puissantes explosions à Téhéran, la télévision d'Etat menacée
Quatre puissantes explosions ont été entendues et ressenties dans la nuit de lundi à mardi dans le nord de Téhéran par des journalistes de l'AFP, après une série d'explosions quelques minutes plus tôt dans plusieurs quartiers.
Ces quatre explosions ont été entendues mardi vers 01h15 (21h45 GMT lundi) et ont fait trembler les vitres de l'appartement d'un journaliste de l'AFP. La cible visée n'était pas claire à ce stade.
La télévision étatique est menacée. Israël appelle à évacuer les abords du siège de la télévision publique à Téhéran avant des frappes.
Source: AFP
Tsahal appelle une trentaine de villages du sud du Liban à évacuer
L'armée israélienne a appelé lundi soir les habitants d'une trentaine de villages du sud du Liban à évacuer, affirmant qu'elle y mènerait des opérations ciblant le Hezbollah pro-iranien.
«Les activités du Hezbollah contraignent l'armée israélienne à intervenir (...) Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous diriger vers le nord» a écrit le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee sur X, listant 31 villages.
Source: AFP
Israël affirme avoir frappé des bureaux du renseignement iranien à Téhéran
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé plusieurs bureaux du renseignement iranien ainsi que d'autres centres de commandement, au troisième jour de la guerre contre la République islamique.
«L'armée israélienne a frappé plus de dix quartiers généraux appartenant au ministère iranien du Renseignement ainsi que de nombreux quartiers généraux de la Force Qods», a déclaré l'armée dans un communiqué, en référence à l'unité d'élite des Gardiens de la Révolution qui supervise les opérations extérieures iraniennes.
Source: AFP
Nouveau bilan de morts: les Etats-Unis décomptent six militaires décédés
Six militaires américains ont été tués depuis le début de la guerre avec l'Iran samedi, a annoncé lundi l'armée, alors qu'un précédent bilan avait fait état de quatre morts.
«Les forces américaines ont récemment récupéré les dépouilles de deux militaires précédemment portés disparus dans une installation touchée lors des premières attaques de l'Iran dans la région», a déclaré le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un message publié sur X.
Source: AFP
Les drones qui ont visé une base britannique à Chypre ont été lancés du Liban, et non d'Iran
Les drones de fabrication iranienne ayant pris pour cible une base militaire britannique à Chypre ont été envoyés du Liban voisin, probablement par le Hezbollah, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale chypriote.
«Il a été confirmé» que les drones, dont un a touché une piste d'atterrissage, étaient partis du Liban, selon cette même source. Interrogée pour savoir si le groupe armé soutenu par l'Iran les avait lancés, elle a répondu «très probablement».
Source: AFP
Une offensive terrestre au Liban? «Toutes les options sont sur la table», dit Tsahal
Au Liban, «toutes les options sont sur la table», a déclaré lundi soir le porte-parole de l'armée israélienne, interrogé sur la possibilité d'une attaque au sol contre le Hezbollah pro-iranien en complément de la campagne en cours de frappes aériennes.
L'armée israélienne opère «au Liban afin d'éliminer une menace importante (...) Toutes les options sont sur la table. Nous agirons pour désarmer le Hezbollah», a déclaré le général de brigade Effie Defrin, lors d'un point de presse télévisé.
«Rien sur le terrain ne justifie une invasion terrestre imminente, ni des préparatifs en ce sens», avait déclaré plus tôt à des journalistes de la presse étrangère le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée, «à court terme, dans l'immédiat, la réponse est non».
Source: AFP
L'Iran accuse Israël et son allié d'avoir attaqué un site nucléaire
L'Iran a accusé Israël et les Etats-Unis d'avoir de nouveau attaqué dimanche le site nucléaire de Natanz, déjà ciblé par des bombardements en juin lors de la guerre des 12 jours déclenchée par une attaque israélienne.
«Les régimes criminels des Etats-Unis et d'Israël, poursuivant leur agression, ont de nouveau ciblé le site nucléaire de Natanz dimanche après-midi, lors de deux attaques brutales», a écrit dans un courrier, cité par l'agence Irna, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami.
Son homologue de l'agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire (AIEA), Rafael Grossi, a affirmé lundi qu'il n'y avait «pas d'indication» que des installations nucléaires iraniennes aient été touchées depuis le lancement samedi des frappes israélo-américaines contre l'Iran.
Les Etats-Unis ne seront «plus en sécurité nulle part dans le monde»
Les Gardiens de la Révolution ont averti lundi les Etats-Unis qu'ils ne seront «plus en sécurité», au troisième jour de guerre les opposant, après la mort samedi du guide suprême Ali Khamenei.
«L'ennemi doit savoir que ses jours de gloire sont révolus et qu'il ne sera plus en sécurité nulle part dans le monde, pas même chez lui», a déclaré l'unité d'élite des Gardiens, la Force Qods, qui supervise les opérations extérieures, dans un communiqué diffusé à la télévision d'Etat.
Source: AFP
Le CICR inquiet pour les civils
L'«extension» des hostilités au Moyen-Orient «met gravement en danger la vie des civils», a alerté lundi la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), deux jours après les premières frappes israélo-américaines contre l'Iran.
«L'ampleur des grandes opérations militaires qui font rage au Moyen-Orient risque d'entraîner la région – et au-delà – dans un nouveau conflit armé à grande échelle qui dépassera toutes les capacités de réponse humanitaire», a déclaré Mirjana Spoljaric dans un communiqué. «Sans mesures urgentes pour désamorcer la situation et faire respecter les règles de la guerre, d'autres civils perdront la vie», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Nouveau bilan: les frappes israéliennes au Liban ont fait 52 morts et 154 blessés
Les frappes israéliennes qui se poursuivent sur les bastions du Hezbollah pro-iranien au Liban ont fait 52 morts et 154 blessés, selon un nouveau bilan officiel lundi.
Un bilan précédent faisait état de 31 morts et 149 blessés. Les raids sur la banlieue sud de Beyrouth, le sud et l'est du pays ont en outre déplacé plus de 28'500 personnes, selon l'unité de gestion des catastrophes relevant du gouvernement.
Source: AFP