Vance dit que face à l'Iran, «l'objectif numéro un» est désormais d'agir sur le pétrole

Le vice-président J.D. Vance a déclaré jeudi dans un entretien télévisé que «l'objectif numéro un» des Etats-Unis face à l'Iran était de peser sur le prix du pétrole, tandis que le programme nucléaire était l'«objectif numéro deux» «Le pétrole a baissé et il est beaucoup plus bas que les sommets atteints au début du conflit. Voilà l'objectif numéro un, faire en sorte que le pétrole et l'essence restent bon marché pour les Américains», a-t-il dit sur la chaîne Fox News.

«Et ensuite l'objectif numéro deux est évidemment d'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire», a ajouté J.D. Vance, en déclarant: «Je pense que nous sommes en train de réaliser ces deux objectifs.»

Le vice-président s'est rangé, au sein de l'administration de Donald Trump, dans le camp des plus sceptiques sur l'offensive déclenchée fin février face à l'Iran. Ses derniers propos semblent toutefois confirmer la voie plus attentiste désormais privilégiée par le président américain, qui consiste à maintenir une forte pression économique sur l'Iran.

«Parfois nous sommes concentrés sur la partie énergétique. (...) Parfois nous sommes concentrés sur la nature militaire, mais parfois nous sommes concentrés sur le programme nucléaire», a encore dit J.D. Vance, en assurant que le président américain avait à sa disposition «beaucoup d'outils», et qu'il les utilisait «de manière très sélective, très stratégique»

Source: AFP