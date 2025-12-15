La police allemande a arrêté à Magdebourg un jeune homme de 21 ans soupçonné de préparer un attentat potentiellement motivé par l'islamisme.

La police allemande a arrêté à Magdebourg (centre) un jeune homme de 21 ans «originaire d'Asie centrale», qu'elle suspecte de «projets d'attentat» potentiellement «motivés par l'islamisme», ont indiqué lundi à l'AFP les autorités régionales, confirmant des informations de la presse allemande.

Le ministère de l'Intérieur de Saxe-Anhalt, la région dont Magdebourg est la capitale, prépare «une ordonnance d'expulsion» du suspect, qui a été placé vendredi en détention provisoire, a-t-il aussi indiqué à l'AFP. Cette mesure est possible «à l'encontre d'un étranger sur la base d'un pronostic fondé sur des faits, afin de prévenir un danger particulier» pour la sécurité publique «ou une menace terroriste» en Allemagne, indique la même source.

Un an après

Cette arrestation a eu lieu le même jour que celles de cinq hommes – un Egyptien, trois Marocains et un Syrien – soupçonnés de préparer un attentat à la voiture-bélier d'inspiration islamiste visant un marché de Noël de Bavière, dans le sud du pays. L'Egyptien, âgé de 56 ans, est imam dans une mosquée dans les environs de la ville de Dingolfing-Landau, près de Munich, selon le tabloïd Bild.

L'arrestation de l'homme de 21 ans à Magdebourg survient aussi quasiment un an jour pour jour après l'attentat meurtrier au marché de Noël dans cette même ville. Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un Saoudien islamophobe qui a reconnu avoir conduit le véhicule fonçant sur la foule, est actuellement jugé pour cette attaque à la voiture-bélier qui avait fait six morts et plus de 300 blessés.

Son acte avait remis les questions de sécurité au premier plan, enflammant le débat autour de l'immigration et la sécurité, alors que l'Allemagne était en pleine campagne des législatives et après plusieurs attaques au couteau dont certaines commises par des étrangers.

Lors des élections législatives en février, le parti d'extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), a décroché une deuxième place historique. Dans l'incertitude jusqu'au dernier moment en raison des exigences accrues de sécurité, le marché de Noël de Magdebourg a finalement rouvert fin novembre.



