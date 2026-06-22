Deux morts dans des frappes russes à Zaporijjia et Odessa

Des frappes russes sur les villes ukrainiennes de Zaporijjia et Odessa ont fait deux morts, ont annoncé lundi les autorités. «Trois personnes ont été blessées, une autre femme reste piégée dans une maison en feu après une attaque ennemie à Zaporijjia (sud-est)», avait d'abord écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région, Ivan Fedorov.

«Malheuresement, la mort de la femme qui était à l'intérieur de la maison détruite par le drone ennemi a été confirmée», a-t-il ajouté dans un message ultérieur. Son homologue de la région d'Odessa (sud), Oleg Kiper, a fait état d'une attaque de «missile balistique Iskander» dimanche soir contre un site agricole, déplorant la mort d'une personne.

La Russie bombarde quotidiennement l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. Dernièrement, Kiev a intensifié ses propres attaques contre le territoire russe. Les quatre aéroports de Moscou ont d'ailleurs été momentanément fermés lundi en raison de vagues de drones ukrainiens, les autorités locales évoquant une soixantaine d'appareils abattus.

Source: AFP