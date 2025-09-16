Dernière mise à jour: il y a 26 minutes

Le meurtrier présumé de l'influenceur américain Charlie Kirk est inculpé d'assassinat. Le procureur Jeffrey Gray annonce qu'il réclamera la peine de mort pour Tyler Robinson qui aurait agi par «haine».

Le procureur a réclamé la peine de mort pour le meurtrier présumé de Charlie Kirk. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le meurtrier présumé de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, Tyler Robinson, est inculpé d'assassinat, a annoncé mardi le procureur local, Jeffrey Gray, précisant qu'il réclamerait la peine capitale. Tyler Robinson, 22 ans, a justifié son acte auprès de ses proches par la «haine» véhiculée selon lui par Charlie Kirk, a souligné le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse.

«Ce type diffuse trop de haine», a dit à ses parents Tyler Robinson, en référence à Charlie Kirk, pour expliquer son geste, a déclaré le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse. «J'en ai assez de cette haine. Il y a une haine avec laquelle on ne peut pas faire de compromis», a-t-il également écrit dans un message à la personne avec qui il vivait, a ajouté le procureur.

Peine de mort réclamée

Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, «pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes», a déclaré Jeffrey Gray.

Les deux principaux chefs d'accusation sont assortis de circonstances aggravantes «parce que l'accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide», a-t-il précisé. «A la suite de cette conférence de presse, je formaliserai mon intention de réclamer la peine de mort», a ajouté le procureur, expliquant qu'en conséquence Tyler Robinson resterait en détention sans possibilité de libération sous caution.



