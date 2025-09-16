En pleine traque du meurtrier de Charlie Kirk, Tyler Robinson aurait avoué son crime sur la plateforme Discord. Dans des messages envoyés à ses amis, il s’excuse, annonce vouloir se rendre et remercie son entourage pour «les bons moments».

En cavale, Tyler Robinson aurait avoué le meurtre de Charlie Kirk sur Discord

Tyler Robinson est accusé d'avoir abattu d'une balle dans le cou, l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk. Photo: AFP

Solène Monney Journaliste Blick

Alors qu’une vaste chasse à l’homme était lancée pour retrouver le meurtrier de l’influenceur américain d’extrême droite Charlie Kirk, Tyler Robinson aurait reconnu son crime sur Discord, une plateforme de communication en ligne. «Salut tout le monde, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous», aurait-il écrit à ses amis, selon deux sources citées par le «Washington Post» lundi 15 septembre.

Le jeune homme de 22 ans va même plus loin: «C’était moi à l’UVU hier (ndlr : Utah Valley University). Je suis désolé pour tout ça.» Ce message aurait été envoyé jeudi soir, à peine deux heures avant l’annonce officielle de son arrestation.

Selon une source proche du dossier, Discord a remis aux autorités une copie des messages publiés depuis le compte de Tyler Robinson dans un groupe privé d’une trentaine de personnes. L’entreprise affirme que son enquête interne n’a révélé aucun signe laissant penser que le suspect avait planifié ou encouragé la violence via sa plateforme.

«Merci pour ces bons moments»

Dans ce même message, Tyler Robinson ajoutait: « Je vais me rendre par l’intermédiaire d’un ami shérif dans quelques instants.» Avant cela, il a tenu à adresser un dernier mot à ses amis: «Merci pour tous ces bons moments et ces fous rires. Vous avez tous été formidables. Merci à tous pour tout.»

Ce soir-là, personne ne lui a répondu. Il a fallu attendre le lendemain pour qu’un ami réagisse, estimant que la confession paraissait crédible. Il a invité les membres du groupe à «prier pour Tyler et son repentir», avant d’évoquer la victime: «Même si les opinions politiques de Charlie Kirk ne sont pas acceptables pour certains, je demande que nous disions tous une prière pour lui et sa famille dans ces moments difficiles.»

D'autres messages

Durant sa cavale, Tyler Robinson aurait encore posté dans un autre groupe Discord, plaisantant qu’un «sosie» lui attirait des ennuis après la diffusion par la police d’images d’un suspect lui ressemblant fortement. Le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox, a confirmé dimanche l’existence de cette conversation, précisant que les amis du jeune homme «ne croyaient pas que c’était lui» au moment de l’échange.

Le gouverneur a ajouté ce week-end que les motivations du suspect restaient à déterminer. Il a seulement indiqué que Tyler Robinson semblait avoir une «idéologie de gauche», sans donner plus de précisions.