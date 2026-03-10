DE
FR

Selon Copernicus
Février 2026 figure parmi les cinq mois les plus chauds jamais enregistrés

Février a été le cinquième plus chaud jamais enregistré selon Copernicus avec 13,26°C. Les températures dépassent de 1,49°C la période pré-industrielle.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
1/2
Février 2026 a été le cinquième plus chaud jamais enregistré avec 13,26°C en moyenne, +1,49°C pré-industriel.
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le monde vient de connaître son cinquième février le plus chaud, au cours d'un mois marqué par des pluies très intenses sur une partie de l'Europe, a annoncé mardi l'observatoire européen Copernicus. Les températures ont atteint 13,26°C en moyenne le mois dernier à la surface du globe, soit 1,49°C au-dessus de la période pré-industrielle (1850-1900), avant que l'utilisation massive du charbon, du pétrole et du gaz ne réchauffe durablement le climat.

Sur le continent européen, les températures ont été en moyenne plutôt fraîches, le mois passé se classant parmi les trois février les plus froids de ces 14 dernières années, mais avec de forts contrastes. Les conditions ont ainsi été plus froides en Scandinavie et Finlande, dans les États baltes et le nord-ouest de la Russie, comparé aux normales 1991-2020. Mais elles ont à l'inverse été plus chaudes en Europe occidentale et méridionale.

Pour la température à la surface des océans, février a été le deuxième plus chaud, détaille Copernicus dans son bulletin climatique mensuel. En Arctique, l'étendue moyenne de la glace de mer était 5% inférieure à la moyenne, atteignant la troisième plus petite surface enregistrée pour un mois de février. Mais là encore, les contrastes ont été marqués, puisqu'elle a atteint dans la mer du Groenland sa plus grande étendue mensuelle depuis 22 ans.

Pluies record et inondations

Les différences régionales ont encore été importantes pour les conditions hydrologiques, l'essentiel de l'Europe occidentale et méridionale connaissant un mois plus humide que la moyenne – à l'image de la France, touchée par des inondations d'ampleur – alors que le reste du continent était plus sec.

Neuf tempêtes ont en particulier entraîné des pluies torrentielles et des vents violents sur l'Espagne, le Portugal et le Maroc entre le 16 janvier et le 17 février, faisant plus de 50 morts. Dans une étude publiée fin février, le groupe de scientifiques World Weather Attribution (WWA) concluait que le changement climatique avait intensifié ces pluies.

«Les événements extrêmes de février 2026 soulignent les effets croissants du changement climatique et le besoin pressant d'une action mondiale» pour le contrer, a souligné Samantha Burgess, une responsable de Copernicus, citée dans le bulletin. «L'Europe a connu de forts contrastes de température» tandis que «d'exceptionnelles rivières atmosphériques - d'étroits couloirs d'air très humide - ont apporté des précipitations record et des inondations étendues en Europe de l'Ouest et du Sud», a-t-elle souligné.

