Le légendaire créateur de mode Giorgio Armani est décédé à l'âge de 91 ans. Le fondateur de l'empire de la mode laisse derrière lui une fortune de près de 10 milliards de francs, et un modèle complexe de succession pour son entreprise.

Qui héritera de la méga fortune de Giorgio Armani?

Qui héritera de la méga fortune de Giorgio Armani?

1/5 Le magnat de la mode Giorgio Armani est décédé jeudi. Photo: Getty Images

Laszlo Schneider

Le créateur de mode italien Giorgio Armani est décédé jeudi à l'âge de 91 ans, a confirmé l'Armani Group dans un communiqué. «C'est avec une infinie tristesse que l'Armani Group annonce la disparition de son créateur, fondateur et infatigable moteur Giorgio Armani», écrit la maison.

Ces derniers mois, l’état de santé du couturier s’était dégradé. Il laisse derrière lui un héritage immense dans l’univers de la mode. Giorgio Armani a révolutionné le secteur avec un style minimaliste et sophistiqué, et il fut l’un des premiers à tisser des liens étroits entre mode et célébrités. Pendant plus de cinquante ans, il a habillé des stars pour plus de 200 films, dont des classiques comme American Gigolo (1980) ou Goodfellas (1990) de Martin Scorsese. Son génie créatif lui a aussi assuré une immense fortune. Mais une question reste ouverte: puisqu’il n’avait pas d’enfants, qui en héritera?

Une fortune de plusieurs milliards

La richesse d’Armani repose avant tout sur l’empire qu’il a fondé en 1975. Selon Forbes, sa fortune s’élève à 12,1 milliards de dollars, soit près de dix milliards de francs. Actionnaire unique et directeur général, il a gardé la main sur l’entreprise jusqu’au bout. Le groupe Armani regroupe plusieurs marques emblématiques, dont Giorgio Armani, Emporio Armani et A|X Exchange. En 2024, il a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de dollars, environ 2 milliards de francs.

Peu avant sa mort, Giorgio Armani avait esquissé ses projets de succession dans une interview au Financial Times. «Mes plans pour la succession consistent en un transfert progressif des responsabilités que j'ai toujours assumées moi-même à ceux qui me sont les plus proches… comme Leo Dell'Orco, les membres de ma famille et toute l'équipe de travail.»

Plusieurs membres dans la course

Leo Dell'Orco était considéré comme le bras droit d’Armani et avait la responsabilité de la collection homme. Mais il n’est pas le seul à pouvoir prétendre à un rôle central dans l’avenir du groupe. Parmi les proches appelés à peser dans cette succession figurent également sa sœur Rosanna, ses nièces Silvana et Roberta ainsi que son neveu Andrea Camerana.

Ces derniers ont déjà été placés à des postes clefs au sein du groupe. Quant à l'avenir de l'empire Armani et de son futur héritier, le mystère plane encore.