Giorgio Armani est décédé à 91 ans

Le monde de la mode en deuil

Le couturier italien Giorgio Armani, icône de la mode, est décédé à l'âge de 91 ans, entouré par ses proches, a annoncé jeudi son groupe dans un communiqué.

Giorgio Armani, icône de la mode italienne, a travaillé sans relâche sur ses collections et ses projets jusqu'à la fin. Selon le communiqué de l'entreprise, il s'est éteint paisiblement entouré de ses proches.

«Au fil des ans, Giorgio Armani a créé une vision qui s'étendait de la mode à tous les aspects de la vie, en avance sur son temps, avec une clarté et un concret extraordinaires», peut-on lire dans le communiqué.

Sa famille s'exprime

Armani était apprécié pour sa capacité à communiquer avec tous et son attention constante au présent et aux personnes.

Ses employés et sa famille lui ont rendu hommage dans une déclaration commune: «Dans cette entreprise, nous nous sommes toujours sentis comme faisant partie d'une famille. Aujourd'hui, nous ressentons profondément le vide laissé par la personne qui a fondé cette famille et l'a bâtie avec vision, passion et dévouement.»

La triste nouvelle n'a pas tardé à faire le tour du monde des célébrités. Michelle Hunziker a publié un cœur brisé sur fond noir dans sa story Instagram.

Les funérailles de Giorgio Armani auront lieu à Milan les 6 et 7 septembre. Conformément à ses souhaits exprès, les funérailles se dérouleront dans un cadre privé.