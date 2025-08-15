Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

Publié: il y a 40 minutes

Une vidéo d'un concours de beauté régional dans le sud de l'Italie suscite l'indignation: une jeune fille de 13 ans a défilé en bikini sur le podium. L'organisateur de «Miss Italia» condamne l'incident comme une grave infraction au règlement et annonce des conséquences.

Une adolescente de 13 ans en bikini soulève l'indignation nationale

Une adolescente de 13 ans en bikini soulève l'indignation nationale

Une jeune fille de 13 ans a participé à la présélection de «Miss Italie». Elle n'aurait jamais dû pouvoir le faire. Photo: Screenshot Corriere TV

ATS Agence télégraphique suisse

Une vidéo tournée en Campanie, dans le sud de l'Italie, suscite l'indignation: lors d'un concours de beauté régional, une jeune fille de 13 ans a défilé en bikini et en talons hauts.

Limite d'âge définie

La limite d'âge est pourtant clairement définie: Les participantes à «Miss Italia» doivent avoir entre 18 et 30 ans. La catégorie «Mascotte» est destinée aux jeunes de 17 ans, qui atteindront leur majorité l'année suivante et pourront alors participer au concours principal.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Patrizia Mirigliani, la présidente du concours de beauté, a parlé d'une «erreur incroyable». Elle aurait fixé la limite d'âge à 18 ans afin d'empêcher la participation de mineures. La dernière «Miss Italia» mineure était Daniela Ferolla en 2001, alors âgée de 17 ans.

La situation en Campanie constitue «non seulement un incident absolument inacceptable d'un point de vue moral», mais également une grave infraction au règlement. Le contrat avec l'organisateur régional a été immédiatement résilié, précise le communiqué.