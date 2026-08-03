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Venu pour une prospection minière
Un géologue suisse tué par des bandits armés en Centrafrique

Un ressortissant suisse et un soldat centrafricain ont perdu la vie le 30 juillet à 18 km de Damara, au nord de la capitale Bangui. L'attaque, attribuée à des bandits armés, fait l'objet d'une enquête.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
La victime suisse serait géologue, selon la presse locale. (Image prétexte)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un ressortissant suisse et un militaire centrafricain ont été tués dans une attaque jeudi au nord de Bangui, la capitale de la Centrafrique, a-t-on appris lundi de source militaire.

«Un ressortissant suisse venu pour une prospection minière a été tué avec son élément de sécurité, un sous-officier de l'armée centrafricaine», a indiqué à l'AFP un haut gradé de l'armée centrafricaine qui a requis l'anonymat. «Ils ont été attaqués le 30 juillet à 18 km de la ville de Damara», a-t-il précisé, soit à une cinquantaine de km au nord de Bangui, ajoutant que les assaillants étaient «des bandits armés encore non identifiés». Selon la presse locale, la victime helvétique serait géologue. 

Situation sécuritaire fragile

Les corps ont été rapatriés à Bangui et la justice centrafricaine va «ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances et poursuivre les auteurs de cette attaque», selon cette même source.

Dans cet Etat enclavé frontalier notamment du Soudan et de la République démocratique du Congo (RDC), la situation sécuritaire s'est améliorée après la sanglante guerre civile des années 2010, mais cela reste fragile et on observe ces derniers mois un regain de violences dans certaines régions du pays.

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