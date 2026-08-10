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Valorisation du passé indigène
Au Mexique, Sheinbaum veut retirer le nom de Cortés d'un col

Claudia Sheinbaum propose de rebaptiser le «Paso de Cortés» en hommage aux peuples indigènes. Au XVIe siècle, Hernán Cortés l'avait emprunté avant de conquérir Tenochtitlán, capitale de l'empire aztèque, d'où son nom.
Publié: 10.08.2026 à 14:31 heures
Depuis plusieurs années, le Mexique s'efforce de mettre en valeur son passé indigène.
Photo: IMAGO/Eyepix Group
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ATS Agence télégraphique suisse

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a proposé dimanche de rendre hommage aux peuples indigènes en rebaptisant un col portant le nom du conquistador espagnol Hernán Cortés. Depuis plusieurs années, le Mexique s'efforce de mettre en valeur son passé indigène.

Le «Paso de Cortés» est un passage situé dans le centre du Mexique entre deux volcans, le Popocatépetl et l'Iztaccíhuatl. Au XVIe siècle, Hernán Cortés (1485-1547) l'avait emprunté avant de conquérir Tenochtitlán, capitale de l'empire aztèque, d'où son nom.

«Aujourd'hui, je vous propose que nous cessions d'appeler cet endroit 'Paso de Cortés', car des peuples y sont passés bien avant» lui, a déclaré la cheffe de l'Etat lors d'un événement organisé sur les lieux. «Appelons ce col le 'Paso de los Pueblos Indígenas'» (le col des peuples indigènes), a-t-elle ajouté.

Arbre de la nuit victorieuse

Lorsque Claudia Sheinbaum était maire de la capitale, Mexico, elle avait milité pour rebaptiser un vieux cyprès emblématique de la capitale, l'arbre de la nuit triste, près duquel, d'après la légende, le conquistador avait pleuré après avoir subi une défaite. Le lieu s'appelle depuis l'arbre de la nuit victorieuse.

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En 2019, l'ancien président Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) avait envoyé une lettre à l'Espagne pour exiger de la couronne espagnole des excuses pour les violences commises durant la conquête espagnole, qui a ouvert la voie à une période de colonisation de 300 ans.

Claudia Sheinbaum avait repris cette revendication, appelant de nouveau à des excuses officielles et refroidissant encore les relations bilatérales.

Finalement, en mars 2026, le roi d'Espagne Felipe VI a reconnu l'existence de «nombreux abus» pendant la conquête espagnole de l'Amérique au XVIe siècle.

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