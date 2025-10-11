Des pluies torrentielles au Mexique font au moins 28 morts

Des pluies torrentielles au Mexique ont causé au moins 28 morts et d'importants dégâts dans 31 Etats. L'Etat de Hidalgo est le plus touché avec 16 décès, tandis que le gouvernement mobilise l'armée pour les secours.

Une résidente nettoie sa maison après les fortes pluies qui ont frappé l'État le 10 octobre 2025 à Poza Rica, au Mexique. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Des inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait au moins 28 morts au Mexique cette semaine et entraîné d'énormes dégâts, ont indiqué vendredi des responsables locaux à travers le pays.

Les autorités de la protection civile du Mexique ont signalé des pluies intenses dans 31 des 32 Etats, provoquant des débordements de rivières, des inondations de villages entiers, des glissements de terrain et l'effondrement de routes et de ponts. L'Etat de Hidalgo (centre) a été l'un des plus touchés avec 16 morts, 1000 habitations endommagées et 90 communautés inaccessibles pour les secours, selon les autorités locales.

Dans l'Etat de Puebla (sud-est), les autorités ont annoncé au moins neuf morts, ajoutant que 80'000 personnes avaient été touchées par les inondations, selon le gouvernement local. Les inondations ont fait deux morts dans l'Etat de Veracruz (est) et un autre à Querétaro (centre), selon les autorités locales.

«Nous travaillons pour soutenir la population, rouvrir les routes et rétablir l'électricité», a écrit la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, sur son compte X après une réunion avec des responsables locaux et des membres de son cabinet. Elle a ajouté que des milliers de soldats, ainsi que des bateaux, des avions et des hélicoptères, avaient été mobilisés pour soutenir les efforts des secours.

5400 soldats déployés

Laura Velázquez, coordinatrice nationale de la protection civile, a déclaré que des glissements de terrain, des débordements de rivières et des effondrements de routes s'étaient produits dans les Etats touchés. L'armée va participer à la distribution d'aide, avec plus de 5400 soldats déployés, ainsi que du matériel de secours et des véhicules.

Des abris ont été ouverts pour les personnes déplacées. La principale zone sinistrée a été la Sierra Madre Orientale, une chaîne de montagnes qui s'étend parallèlement à la côte du golfe du Mexique. Elle est parsemée de petites communautés, dont beaucoup ont été coupées du monde vendredi.

Une équipe de l'AFP à Tulancingo, ville de l'Etat de Hidalgo qui est le principal point d'accès à de nombreux villages de montagne, a constaté que les routes menant à la Sierra Madre Orientale étaient fermées en raison des glissements de terrain et des effondrements. Le Mexique a été frappé par des pluies particulièrement abondantes depuis le début de l'année, avec un record de précipitations enregistré dans la capitale Mexico.

Dépression tropicale en vue

Le météorologue Isidro Cano a déclaré à l'AFP que les précipitations intenses depuis jeudi étaient causées par un changement saisonnier et la formation de nuages lorsque l'air chaud et humide du golfe du Mexique monte vers les sommets des montagnes.

Un front froid venant du nord a également accru les précipitations dans une grande partie du pays, a ajouté l'expert. Les autorités des zones situées au large de la côte Pacifique surveillent de près les tempêtes tropicales Raymond et Priscilla.

Les deux tempêtes sont actuellement éloignées de la côte, mais ont déjà engendré de fortes pluies dans l'ouest du Mexique, causant des dégâts dans les Etats de Chiapas, Guerrero, Oaxaca et Michoacán. Raymond devrait toucher la partie sud de Baja California au cours du weekend, selon le Centre national des ouragans des Etats-Unis. Il est prévu qu'il s'affaiblisse en une dépression tropicale d'ici dimanche.