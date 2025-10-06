DE
FR

Vents de 120 km/h
Un ouragan menace la côte ouest du Mexique

Un ouragan nommé Priscilla s'est formé dimanche dans le Pacifique au large du Mexique. Actuellement de catégorie 1, il devrait se renforcer sans toucher terre, mais générer de fortes pluies sur la côte ouest mexicaine.
Publié: 03:08 heures
L'ourage Priscilla menace la côte ouest mexicaine.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

Un ouragan s'est formé dimanche dans l'océan Pacifique au large de la côte ouest du Mexique, où il doit générer de fortes pluies, mais sans toucher terre, selon le centre américain des ouragans (NHC). A 23h00 (heure en Suisse), l'ouragan se situait à 470 kilomètres au sud-ouest de Cabo Corrientes, dans l'Etat de Jalisco, soufflant des vents de 120 km/h au maximum. Sa trajectoire doit longer le littoral.

Priscilla, actuellement de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson (sur 5), «doit se renforcer dans les prochains jours», a expliqué le NHC dans un rapport. Il est prévu qu'il devienne un ouragan de catégorie 2 plus tard dans la semaine.»

Des précipitations importantes se sont déjà abattues sur les côtes des Etats de Michoacan et de Guerrero, moins intenses dans ceux de Colima et de Jalisco. Le NHC a mis en garde contre un risque d'"inondations subites, en particulier dans les zones de plus haute altitude». Le Mexique, sur sa face occidentale comme orientale, connaît chaque année une saison des ouragans, normalement entre mai et novembre.

